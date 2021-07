James Bond : Daniel Craig dévoile les raisons de son retour

Mourir peut attendre est la dernière incarnation de Daniel Craig dans la peau de James Bond. L’acteur laisse place à un successeur et plusieurs noms sont partagés comme Henry Cavill, malheureusement trop connu. Certains espèrent également voir Idris Elba ou Tom Hardy. Mais en attendant de découvrir le successeur de Daniel Craig, Mourir peut attendre arrive enfin après plusieurs reports, pandémie oblige. Des scènes supplémentaires ont même été tournées pour inclure des produits Nokia. Mais pourquoi l’acteur britannique a-t-il décidé de revenir une ultime fois après Spectre ? Ce dernier s’est exprimé à ce propos chez Games Radar.

Mourir peut attendre est la cinquième mission de Daniel Craig en James Bond. L’acteur a débuté dans Casino Royale en 2006 avec une incarnation bien plus sérieuse que ses prédécesseurs. La franchise a alors pris une forme télévisée justifiant le retour récurrent de Daniel Craig. C’est justement pour cette raison que l’homme est revenu pour Mourir peut attendre, révèle ce dernier en interview pour Games Radar. L’histoire de James Bond est désormais liée à Vesper Lynd (Eva Green) et l’organisation Spectre.

Nous avons commencé à en parler, je me suis dit qu’il y a peut-être une histoire que nous devons terminer. Celle que nous avons commencée avec Casino Royale. Une intrigue liée à Vesper, à Spectre, une connexion d’une certaine manière. Ça a pris forme et je me suis lancé.

– Daniel Craig