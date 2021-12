Movano Ring : cet anneau connecté veut surveiller les maladies chroniques

Le marché des anneaux connectés avec suivi de la santé n’est pas encore très diversifié. Il est actuellement principalement dominé par l’Oura Ring de la firme finlandaise. Ayant fait ses débuts en 2015, la bague connectée dispose aujourd’hui de plusieurs capteurs pour surveiller le sommeil, le rythme cardiaque, la température corporelle et l’activité physique.

Le Movano Ring – Crédit : Movano

Movano, une société de technologie médicale, s’apprête à présenter son propre anneau connecté du même nom pour le CES 2022. La conférence annuelle de la tech sera l’occasion de découvrir des innovations dans tous les domaines, de l’anneau médical au trône OLED incurvé et inclinable de LG. Néanmoins, le CES est menacé cette année. Les désistements sont annoncés à la chaîne. Microsoft, Google, Lenovo, Meta, Amazon et d’autres ont déjà annulé leur déplacement physique. Et pour cause, la crainte du variant Omicron responsable de 90 000 à 300 000 cas par jour est très présente aux États-Unis.

Le Movano Ring veut « adopter une approche plus proactive » en ce qui concerne les maladies chroniques des utilisateurs

Le Movano Ring espère pouvoir surveiller les maladies chroniques de ses utilisateurs et les aider à comprendre les données récoltées. Ses capteurs lui permettent de mesurer la fréquence cardiaque, la variabilité du rythme cardiaque (VRC), le sommeil, la respiration, le niveau d’oxygène dans le sang, la température corporelle, les pas et les calories brûlées.

La société explique que son anneau va « adopter une approche plus proactive pour atténuer les risques de maladies chroniques ». Par exemple, l’application du Movano Ring pourrait indiquer à quel point les habitudes d’activité physique impactent le sommeil ou la variabilité du rythme cardiaque (VRC). L’objectif est de présenter les données avec des graphiques simples à lire et à comprendre au lieu de lister toutes les données à la suite. Retrouvez ci-dessous quelques captures d’écran de l’interface de l’application Movano.

Les graphiques présentés par l’application Movano – Crédit : Movano

De plus, la bague de Movano sera plus fine et légère à porter. Le PDG de Movano, le Dr John Mastrototaro a précisé que l’anneau est spécialement conçu pour les femmes de tous âges. Il sera ainsi adapté pour les petites mains, ce qui n’est pas le cas de tous les anneaux connectés qui sont souvent lourds et encombrants.

Enfin, le Movano Ring devrait être disponible en bêta à partir de la seconde moitié de 2022. La société doit d’abord obtenir l’autorisation de la FDA, mais elle estime que ce processus sera relativement simple étant donné son expertise dans les appareils médicaux. Nous n’avons encore aucune idée du prix, mais le Dr John Mastrototaro a promis que son anneau sera « l’un des plus abordables » du marché.

Source : The Verge