Ms. Marvel est la prochaine Captain America

La phase 4 du MCU se sera achevée avec Spider-Man: Far From Home, dont la suite accueillera le retour de Jamie Foxx en Electro, et Avengers: Endgame. Un univers connecté dans lequel Captain America a une place de choix, même si le personnage n’est pas exempt de défauts. Et alors que le super-héros est retourné dans les années 40 à la fin de Avengers: Endgame, ce dernier attend toujours un successeur. Si beaucoup misent sur Captain Marvel, Ms. Marvel a tout du remplaçant idéal de Captain America.

Une nouvelle approche pour le MCU

Après avoir longtemps mis les héros sur le devant de la scène, Disney se concentre de plus en plus sur les héroïnes. La phase 4 du MCU débutera avec Black Widow, repoussé pour cause de COVID-19. Sans oublier l’immense succès commercial de Captain Marvel.

Mais face à ces deux personnages forts, Ms. Marvel est sans aucun doute le successeur idéal de Captain America. Une héroïne déjà plébiscitée dans le jeu Marvel’s Avengers, comme figure centrale.

Ms. Marvel a eu la chance d’apprendre parmi les meilleurs leaders de Marvel, parmi lesquels Captain Marvel, Iron Man ou encore Wolverine, qui appartient désormais à Disney après le rachat de la Fox.

Ms. Marvel a également intégré les Avengers et a dirigé sa propre équipe, avec les jeunes héros marvel : Miles Morales (Spider-Man) en tête. Son statut de leader lui a permis de développer ses compétences.

Des similitudes avec Captain America

Captain America partage beaucoup avec Ms. Marvel – Crédit : Marvel Studios

L’esprit d’équipe fait de Ms. Marvel un leader incontesté pour reprendre les rennes du MCU. Sans oublier que l’héroïne partage des similitudes avec Captain America.

Ms. Marvel défit régulièrement l’autorité gouvernemental, comme Steve Rogers, et a affronté des politiques de son époque. Dans Ms. Marvel #19-24 (2015), le personnage combat le maire de Jersey City, opposé aux migrants. Ms. Marvel découvre plus tard que l’homme est membre d’Hydra, l’un des plus anciens ennemis de Captain America, remontant la Seconde guerre mondiale.

Dans les comics, Ms. Marvel devient présidente des USA dans un futur alternatif (All-New Wolverine #33). Steve Rogers aura également participé à la présidence, mais refusant finalement le poste pour trouver un candidat plus approprié. Une similitude qui confirme encore que les deux sont des leaders.

Le éléments qui font de Ms. Marvel celle qui doit succéder à Captain America sont encore nombreux. Kevin Feige, producteur du MCU, souhaite également adapter ses aventures au cinéma.

