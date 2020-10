NASA : comment suivre en direct l’approche de la sonde OSIRIS-REx sur l’astéroïde Bennu ?

La sonde OSIRIS-REx va s’approcher de l’astéroïde Bennu (ou Bénou) demain, mardi 20 octobre 2020, avec pour objectif de récolter des échantillons de sa surface. Cette manœuvre de prélèvement s’appelle Touch-and-go et elle ne sera pas facile à effectuer.

Rendu de la sonde OSIRIS-REx se rapprochant de la surface de Bennu – Crédit : NASA

L’agence spatiale américaine a lancé la sonde OSIRIS-REx en septembre 2016 avec le lanceur Atlas V 411. Cette mission a pour but de ramener un échantillon de la surface de l’astéroïde Bennu (ou Bénou) sur Terre. Un peu plus de quatre ans après son décollage, la sonde est prête à réaliser la manœuvre pour laquelle elle a été conçue. En effet, elle a réussi tous ses tests depuis qu’elle est dans l’Espace, et elle a même pu nous envoyer des images de Bennu. Demain, mardi 20 octobre, OSIRIS-REx va se rapprocher de la surface d’atterrissage appelée Nightingale. Celle-ci a environ la superficie de quelques surfaces de parking alors que la sonde elle-même a la taille d’une camionnette.

OSIRIS-REx aura droit à trois essais

En fait, la sonde ne va pas réellement atterrir à la surface de l’astéroïde Bennu. Son bras robotique sera le seul élément de OSIRIS-REx à toucher le sol. Cette manœuvre s’appelle « Touch-and-go ». Elle est très délicate à effectuer, d’autant plus que des rochers de plus de 30 mètres de large entourent la zone d’atterrissage. OSIRIS-REx est équipée de trois réservoirs d’azote. L’un d’entre eux se déclenchera afin de remuer les poussières et les petites roches à la surface. Cela permettra au bras robotique de collecter l’échantillon.

Les chercheurs s’attendent à pouvoir prélever au moins 60 grammes d’échantillon. Ensuite, le bras stocke ce qu’il a récupéré dans la sonde qui peut alors entamer son trajet de retour vers la Terre. D’ailleurs, les deux autres réservoirs d’azote pourront être utilisés pour deux autres tentatives de Touch-and-go si celle-ci échoue.

Comment suivre en direct la manœuvre Touch-and-go d’OSIRIS-REx ?

L’évènement sera diffusé en direct demain à partir de 23h, heure française. Vous pourrez suivre l’approche d’OSIRIS-REx sur la chaîne YouTube de la NASA ainsi que sur le compte Twitter @OSIRISREx. La phase de descente de la sonde durera environ quatre heures. Le prélèvement devrait durer moins de 16 secondes. Étant donné que l’astéroïde Bennu est situé à 300 km de distance de notre planète, chaque message d’OSIRIS-REx mettra 16 minutes à nous parvenir.

