NASA : le télescope James Webb capture les Piliers de la création en 4K

Les Piliers de la création © NASA, ESA, ASC, STScI ; Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI).

Le télescope spatial James Webb de la NASA a capturé un paysage luxuriant et très détaillé des Piliers emblématiques de la création, où de nouvelles étoiles se forment dans des nuages ​​​​denses de gaz et de poussière. Ces piliers tridimensionnels, qui ressemblent à des formations rocheuses majestueuses, sont constitués de gaz et de poussières interstellaires froids qui apparaissent dans le proche infrarouge.

Les Piliers de la création, rendus célèbres par Hubble en 1995

Les Piliers de la création ont été rendus célèbres pour la première fois lorsqu’ils ont été photographiés par le télescope spatial Hubble de la NASA en 1995. Cette nouvelle image de James Webb aidera les chercheurs à réorganiser leurs modèles de formation d’étoiles en identifiant un nombre beaucoup plus précis d’étoiles nouvellement formées, ainsi que les quantités de gaz et la poussière dans la région. Au fil du temps, ils commenceront à mieux comprendre comment les étoiles se forment et éclatent de ces nuages ​​poussiéreux pendant des millions d’années.

Les étoiles nouvellement formées ont été capturées grâce à la caméra proche infrarouge de Webb (NIRCam). Lorsque des nœuds avec une masse suffisante se forment dans les piliers de gaz et de poussière, ils commencent à s’effondrer sous leur propre gravité, se réchauffent lentement et finissent par former de nouvelles étoiles. Voici l’image complète.

Ces colonnes de gaz, qui s’étendent sur d’énormes distances, sont bien évidemment invisibles à l’œil nu. Qu’en est-il de ces lignes ondulées qui ressemblent à de la lave sur les bords de certains piliers ? Ce sont des éjections d’étoiles qui se forment dans le gaz et la poussière. La lueur cramoisie provient des molécules d’hydrogène. On estime que ces jeunes étoiles n’ont que quelques centaines de milliers d’années.

Cette scène avait été photographiée pour la première fois par Hubble en 1995 (voici les deux images comparées). Chaque instrument avancé offre aux chercheurs de nouveaux détails sur cette zone qui regorge d’étoiles. Cette image, étroitement recadrée, est située dans la vaste nébuleuse de l’Aigle, qui se trouve à 6 500 années-lumière de nous.

Source : NASA