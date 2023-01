Nasa : un problème de propulseur empêche le déroulement normal d’une mission lunaire

Les semaines s’enchaînent et les problèmes s’additionnent pour l’agence spatiale américaine. Quelques jours seulement après avoir dû faire face au retour imprévu dans l’atmosphère terrestre d’un satellite, vieux de plus de 30 ans, la Nasa rencontre aujourd’hui un nouveau problème concernant les propulseurs de l’un de ses vaisseaux envoyés dans l’Espace.

Le satellite « Lunar Flashlight » en route vers le pôle Sud de la Lune rencontre en ce moment différents problèmes de propulsions mettant en danger l’avenir de la mission. Lancée en décembre dernier par Space X et sous l’impulsion de la Nasa et du programme spatial japonais, le satellite a pour objectif de rechercher la présence de glace sur la surface du pôle sud de notre satellite naturel. Or à ce jour, trois de ses propulseurs (sur quatre au total) sont sous-performants.

La consommation prématurée d’une quantité plus importante de carburant pourrait ainsi condamner la mise en orbite prévue du satellite près de la surface de la lune. Pour le moment Lunar Flashlight n’utilise ses propulseurs que pour de courtes impulsions occasionnelles de quelques secondes pour corriger sa trajectoire. Lorsqu’il se rapprochera de son objectif, il brûlera alors la plus grande partie de son réservoir pour se mettre sur son orbite prévue.

Les propulseurs obstrués, la mission en danger ?

D’après les équipes de l’agence spatiale américaine et de son homologue japonais, le problème serait dû à une obstruction partielle des conduites de carburant empêchant les propulseurs de fonctionner normalement. Ce problème, remarqué par les scientifiques dès les premiers jours de la mission, pourrait être contourné par différentes techniques que les ingénieurs sont en train de mettre au point.

La première consiste à faire brûler sur une plus longue période le carburant pour essayer de déloger l’objet obstruant les conduites. Si cela ne fonctionne pas, les scientifiques de la Nasa prévoient également une trajectoire de secours réalisable avec la poussée actuellement disponible et qui permettrait au satellite d’effectuer sa mission presque normalement.

