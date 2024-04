Voyager 1 n’est plus muette : un ingénieux plan de la NASA pourrait sauver la mission

Crédit : NASA

C’était inespéré : la sonde Voyager 1 s’est réveillée du sommeil. L’engin continue son voyage aux confins du système solaire, en nous transmettant à nouveau des données, laissant espérer que la mission ira au-delà des 47 ans qu’elle fête bientôt. Mais ça n’aurait pas été possible sans les ingénieurs de la NASA, qui ont réussi à corriger le problème à des milliards de kilomètres de Voyager 1.

Voyager 1 se réveille enfin d’un sommeil de plusieurs mois

Jusqu’à ce samedi, Voyager 1 ne communiquait plus avec la Terre depuis novembre. Mais les problèmes avaient commencé avant, en septembre 2022, lorsque Voyager 1 était tombée en panne à des milliards de kilomètres. La NASA avait réussi l’exploit de corriger le problème. Un an plus tard, la situation de la sonde s’était encore une fois détériorée. Les données communiquées par la sonde n’avait plus aucun sens.

Le 14 novembre 2023, les ingénieurs en charge du projet annonçaient ainsi que Voyager 1 avait cessé complètement les communications. Suzanne Dodd, responsable du projet Voyager au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, déclarait alors à Ars Technica que ce serait “le plus grand des miracles si nous la récupérions“.

Le 12 décembre, la NASA apportait des éclaircissements sur la nature du problème de Voyager 1. La sonde n’était plus capable d’utiliser son unité de modulation télémétrique. En mars, la NASA annonçait pourquoi : une puce chargée de stocker une partie de la mémoire du système de vol de la sonde était hors-service.

Ce système de vol recueille les données des instruments scientifiques de Voyager 1 et les données sur l’état technique de la sonde. Il les combine en un seul paquet, transmis à la Terre sous forme de code binaire. Mais depuis novembre, le paquet contenait à chaque fois le même message, des 1 et des 0 sans aucun sens. Visiblement le module continuait de transmettre des données, mais inintelligibles.

Voyager 1 transmet à nouveau des données intelligibles à la NASA

À plusieurs milliards de kilomètres, les ingénieurs de la NASA ne pouvaient pas réparer la puce physiquement. Toutefois ils ont identifié une solution de contournement : placer le code ailleurs dans la mémoire du système. L’équipe en charge de Voyager 1 a ainsi divisé le code en plusieurs sections stockées dans différentes parties du système.

C’est pourquoi samedi, la NASA n’a reçu que les données sur l’état de santé de la sonde. Au cours des prochaines semaines, l’équipe de Voyager 1 déplacera les autres sections du logiciel vers d’autres parties de la mémoire du système, notamment celles liées aux données scientifiques. L’espoir est donc permis pour la sonde, qui pourrait ainsi dépasser les 50 ans de mission scientifique en 2027 !

L’équipe de la NASA après la réception des données de Voyager 1 samedi Crédit : NASA/JPL-Caltech