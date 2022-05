Netflix : ces séries détestées par la presse mais adorées par les spectateurs

Ces séries télévisées ont beau avoir mauvaise presse auprès des critiques, les spectateurs sont au rendez-vous et adorent passer des heures devant !

Tous les mois, Netflix régale ses abonnés avec du nouveau contenu en termes de films, séries et autres documentaires. Parmi ces nouveautés se glissent des productions originales. Et qui dit programme culturel dit critiques spécialisées avec des journalistes prêts à partager un avis subjectif. Si l’on ne peut pas plaire à tout le monde, certaines séries détestées par la presse profitent pourtant d’un engouement auprès des spectateurs. La preuve avec ces parfaits exemples de programmes adulés par les fans mais reniés par les spécialistes.

Hemlock Grove

Hemlock Grove raconte l’histoire des créatures tueuses dans la ville du même nom. Une série produite par Eli Roth (Hostel, Cabin Fever) à la réception très glaciale. La presse lui accorde 38% sur Rotten Tomatoes. Malgré tout, les fans apprécient l’ambiance de ce programme horrifique avec une approche inédite.

Insatiable

Insatiable suit Patty, une femme prête à se venger de ceux qui se moquaient d’elle avant sa perte de poids. Une comédie assez sombre de Netflix à la note cinglante de 11% sur Rotten Tomatoes. Malgré tout, les spectateurs apprécient la série en soulignant son caractère offensant voulu. Malheureusement, Netflix l’a annulée.

Disjointed

Disjointed met en scène Kathy Bates dans la peau de Ruth devenant propriétaire d’un dispensaire de cannabis à Los Angeles. Un sitcom de Chuck Lorre (The Big Bang Theory) avec la faible note de 19% sur Rotten Tomatoes. Pour les fans, il s’agit de l’antithèse de la sitcom moderne avec un humour assez ravageur. Une perte pour Netflix.

The Ranch

The Ranch dispose d’une énorme fanbase malgré une réception critique froide. Le pitch est simple. Ashton Kutcher joue un homme forcé de retourner vivre au ranch familial après une carrière ratée dans le football. Et forcément, le sportif se prend la tête avec son père incarné par Sam Elliott. Une production originale par son humour et son propos sur la difficulté d’être agriculteur. Les problèmes de la vie sous couvert de vannes !

13 Reasons Why

13 Reasons Why a eu droit à son gros moment de buzz et pourtant, la presse lui donne 5% sur Rotten Tomatoes. Cette série produite par Selena Gomez est adulée malgré des scènes parfois difficiles. On suit un adolescent découvrant une boîte avec des enregistrements où Hannah expose les 13 raisons pour lesquelles elle a mis fin à ses jours. Un récit loin d’être joyeux.

Des amis d’université

Sur le papier, Des amis d’université ne donne pas forcément envie. Six amis d’université se dirigent vers la quarantaine entre vie bien remplie, vie amoureuse et amicale. Bref, rien de bien fou. Mais les fans apprécient les personnages complexes, l’approche comique et les interactions. Un spectateur souligne sur Reddit son attachement à la bande malgré des caractères clairement antipathiques. Netflix annule la série après 2 saisons.