Netflix : Daredevil, Punisher et les autres séries Marvel quittent le service

C’était plus ou moins pressenti ces derniers mois : la collection de tous les contenus Marvel, y compris Daredevil, Punisher et bien d’autres, vont quitter le service de streaming Netflix en mars, soit le mois prochain.

Netflix vient de confirmer que Daredevil, Punisher et bien d’autres contenus faisant partie de l’univers cinématographique Marvel, ne seront plus disponibles sur la plate-forme dans les semaines à venir.

Ainsi, ce sont de nombreuses séries rattachées à Marvel s’apprêtent à quitter le navire Netflix, y compris Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, qui quittent la plateforme, et ce, dès le 1er mars. À ce jour, on ne sait pas bien où les émissions pourront être visionnées après leur suppression, même si l’on se doute qu’elles devraient se retrouver sur Disney+.

Une histoire compliquée entre Marvel Studios et Netflix

On ne dirait peut-être pas comme ça, mais l’histoire entre Marvel et Netflix, c’est un peu compliqué. Les deux sociétés ont toujours eu une relation un peu tendue, depuis le succès des premiers Avengers, jusqu’aux films les plus récents.

Sur Netflix, Daredevil aura duré trois saisons, sorties entre 2015 et 2018. Puis Punisher et Jessica Jones, qui ont ensuite été suivies de Luke Cage, puis d’Iron Fist. Ces quatre dernières séries ont abouti à une seule saison de la minisérie Defenders.

En revanche, les films n’ont presque jamais fait de références aux événements ou aux personnages de ces séries Netflix (à part Cox dans No Way Home ou le retour de D’Onofrio en tant que Kingpin), ce qui a entraîné une incertitude quant à leur statut au sein du MCU.

Bien que les détails exacts n’aient jamais été révélés publiquement, il est admis que Marvel avait choisi d’annuler la suite de ces séries en 2018 en vue du lancement de Disney+. Pour rappel donc, les séries Marvel quittront Netflix dès le 1er mars 2022.

