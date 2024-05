Daredevil Born Again et Agatha All Along ont une date de sortie sur Disney+

Marvel Studios dévoile enfin la date de sortie de Daredevil Born Again mais aussi celle d’Agatha All Along sur Disney+. La société officialise également 11 nouvelles séries, en tout, pour la plateforme de streaming.

© Marvel Studios

Daredevil Born Again sortira en mars 2025 sur Disney+ avec 9 épisodes

Agatha All Along débute le 18 septembre 2024 avec deux épisodes publiés à cette date

Disney+ a également annoncé 11 nouvelles séries Marvel Studios

Marvel Studios a beau galérer ces derniers mois, le MCU n’a pas dit son dernier mot et l’échec d’Ant-Man 3 n’égratigne pas la passion des fans. Beaucoup attendent le revival de Daredevil avec le retour de Charlie Cox et bonne nouvelle, la série a une date de sortie, tout comme Agatha All Along, spin-off de WandaVision.

Lors de sa conférence Upfront, Disney a enfin donné des nouvelles de Daredevil Born Again qui s’articule comme la saison 4 de la série Netflix annulée. Il se murmurait que le production faisait face à d’énormes difficultés mais après une longue attente, on a la date de sortie : mars 2025 avec 9 épisodes.

Charlie Cox, l’interprète de Daredevil, est monté sur scène pour l’occasion et a dévoilé un premier teaser. Dans la vidéo, Matt Murdock enfile son costume de justicier et annonce un combat digne de David contre Goliath face au système. Les spectateurs ont aussi pu voir Foggy, Karen mais surtout le Caïd joué par Vincent d’Onofrio. Malheureusement, le teaser n’a pas été posté en ligne, il va falloir attendre un petit peu avant sa mise en ligne.

It was Agatha All Along 🔮



Don’t miss the two-episode premiere of #AgathaAllAlong, September 18 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/hwPSOeJFv6 — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 14, 2024

Ensuite, Agatha All Along a eu droit à un premier teaser qui dévoile son logo. La série est un spin-off de WandaVision et se centre sur la sorcière jouée par Kathryn Hahn. Là encore, on a une date de sortie mais elle est plus proche que celle de Daredevil Born Again puisque fixée au 18 septembre 2024 avec les deux premiers épisodes publiés à cette date.

Lors de cet événement, Marvel Studios a annoncé 11 nouvelles séries, en tout, pour Disney+. Pourtant, beaucoup souhaitent que le rythme infernal ralentisse mais il semblerait que ça ne soit pas dans les plans de Disney. Quitte à en dégoûter les fans avec beaucoup trop de productions.