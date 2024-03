Supersex : la série sur Rocco Siffredi est disponible sur Netflix, à éviter en famille

© Netflix

Parmi les nouveaux films, séries et documentaires disponibles sur Netflix en mars figure Supersex. Un nom évocateur pour cette œuvre biographique sur Rocco Siffredi. En sept épisodes, cette mini-série retrace la vie de la star du X, de son enfance en Italie jusqu’à la célébrité aujourd’hui, en passant par ses années formatrices à Paris.

Le rôle principal est tenu par Alessandro Borghi, connu pour son rôle de Bruno dans Les Huit Montagnes, prix du jury à Cannes en 2022. Saul Nanni, mannequin et acteur de 25 ans, incarne Rocco Siffredi plus jeune.

La nouvelle série Supersex est disponible sur Netflix depuis le 6 mars

Disponible depuis hier sur Netflix, la plateforme de streaming avait publié un trailer pour annoncer la sortie, attendue depuis le 20 décembre de Supersex. Cette bande-annonce donnait le ton avec ses teintes de rosées et ses corps bien vite dénudés. “J’avais de la dynamite en moi que je ne pouvais pas contrôler“, nous dit la voix off de Rocco Siffredi, pendant que plusieurs femmes le déshabillent.

La bande-son est tout aussi évocatrice du thème de la série, avec Stripped de Depeche Mode en fond sonore. La chanson de 1986 est remixée à la sauce bande originale Netflix, mais les paroles du refrain sont toujours là : “Let me see you stripped, down to the bone“, pouvant se traduire en “Laisse moi te voir déshabillé jusqu’à l’os“. Le programme est d’ailleurs interdit au moins de 16 ans : on déconseille le visionnage en famille de ce biopic sur les dessous de l’industrie pornographique.

Supersex, une nouvelle série Netflix hautement controversée

Cette mini-série ne se veut pas un portrait forcément flatteur de l’ancienne star du porno. Le biopic veut aller plus loin que le voyeurisme, en examinant la relation du hardeur avec sa famille, avec l’amour, et comment “Rocco Tano – un simple gars d’Ortona est devenu Rocco Siffredi, la star du porno la plus célèbre du monde“, indique un communiqué de Netflix au sujet de la série.

La série a été réalisée et écrite par la scénariste Francesca Manieri, connue pour la série We Are Who We Are sur HBO, mais aussi pour ses prises de positions féministes. Et c’est tant mieux, car ce biopic avait fait scandale lors de son annonce. Quelques semaines auparavant, des images de Rocco Siffredi sur le plateau de Cauet en 2006 avaient refait surface, le montrant toucher Cécile de Ménibus de manière déplacée.