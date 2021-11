Netflix Games lancé dans le monde entier avec de futurs jeux annoncés

Netflix dévoile son offre gaming : Netflix Games. Et le géant du streaming promet l’ajout de nouveaux titres dans les mois à venir. Des productions destinées aux joueurs occasionnels et aux experts.

Une plateforme de jeu vidéo proposée par le géant du streaming – Crédit : Netflix

Le jeu vidéo, nouvel eldorado des géants de la tech. Google se repose sur Stadia, service de cloud gaming, tandis que Netflix mise sur une nouvelle plateforme appelée Netflix Games. D’abord disponible en Pologne, le lancement mondial s’annonce dans le monde entier et propose déjà deux titres basés sur Stranger Things. Car avec une grande quantité de propriétés intellectuelles, l’entreprise a de quoi faire !

Netflix veut se faire une place sur le marché du jeu vidéo

Il est temps de vous parler gaming ! 👾



A partir de DEMAIN, 5 jeux seront disponibles directement via votre application Netflix sur mobile et tablette (Android pour l’instant).



C’est le tout début de l’aventure, de nombreux ajouts et optimisations sont à venir ! pic.twitter.com/jjVhSPqDhs — Netflix France (@NetflixFR) November 2, 2021

Netflix Games vise un objectif : offrir un contenu vidéoludique aux abonnés sans frais supplémentaires. Pour le moment, l’initiative s’adresse uniquement aux smartphones sous Android. Pour les appareils iOS d’Apple, il va falloir attendre encore un peu. D’abord expérimenté en Pologne, Netflix Games arrive dans le monde entier. On trouve déjà Stranger Things 1984 et Stranger Things 3 The Game. Trois autres titres sont disponibles : Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up.

Nous aimons le jeu vidéo, aussi bien les concepts (Floor is Lava), ceux d’esprit (The Circle) ou Squid Game. Et nous aimons aussi divertir nos abonnés. C’est pourquoi nous sommes ravis de passer la seconde avec le lancement de Netflix Games sur mobile dans le monde entier. Que vous ayez envie d’une partie rapide ou de commencer de zéro une expérience immersive permettant de creuser vos histoires préférées, nous voulons construire une ludothèque pour tout le monde. Nous n’en sommes qu’au début de la création d’un monde nouveau et nous sommes ravis de vous inviter. – Mike Verdu, vice-président du développement des jeux chez Netflix

Les abonnés pourront jouer à des jeux d’un appareil à l’autre avec le même compte pour reprendre une partie. Les enfants n’auront pas accès à ces titres destinés à un public avertis. Certains demandent une connexion Internet, d’autres peuvent être joué hors-ligne.

De nouveaux ajouts pour les mois à venir

Netflix a mûrement pensé la suite et promet que d’autres jeux vidéo arrivent dans les mois à venir.

Tout comme nos séries, nos films et nos productions, nous voulons des jeux pour tous les joueurs. Aussi bien les débutants que les experts. Nous ne faisons que commencer. Nous allons améliorer notre expérience du jeu mobile et enrichir l’offre dans les mois à venir. – Mike Verdu, vice-président du développement des jeux chez Netflix

Netflix prépare la suite et s’est déjà associé à Night School Studios, développeurs d’Oxenfree.

