Netflix gaming : prix, jeux disponibles, catalogue, tout savoir sur le nouveau service

Netflix a lancé en novembre 2021 en France son service de jeu vidéo à la demande. Il est inclut dans tous les abonnements, standard et premium. À l’image de ses films et séries, le catalogue est voué à se diversifier. Voici toutes les infos sur Netflix Gaming.

Le marché du service de vidéo à la demande est devenu saturé avec la multitude de plateformes disponibles. Amazon Prime Video, Disney+, OCS, Paramount+, MyCanal, Apple TV+, face à tous ces géants, Netflix avait le devoir de se diversifier, lui qui a été le précurseur du streaming légal. L’entreprise a donc lancé une offre “Gaming”, disponible pour tous les abonnés sans surcoût.

On y retrouve des titres célèbres jouables sur mobile comme Grand Theft Auto : The Trilogy, qui rassemble GTA III, GTA : San Andreas et GTA : Vice City dans un pack. Cinq jeux officiaient au catalogue au départ, pour atteindre aujourd’hui plus ou moins 80 softs divers et variés. RPG, jeux de stratégie, certains sont tirés des célèbres séries produites par la plateforme. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’offre Netflix Gaming.

Netflix Gaming est disponible pour tous les abonnés. Une section “Jeux” fait donc son apparition. Si vous recherchez un soft en particulier, vous pouvez toujours utiliser la barre de recherche afin de le trouver rapidement. Que ce soit sur Google ou Apple, les jeux ne sont pas directement intégrés à l’application à proprement parler. En clair, ils vous redirigeront automatiquement vers le Play Store et l’App Store pour que vous puissiez la prendre sur le store de l’OS.

Précisons par ailleurs qu’il ne s’agit ici pas de cloud gaming. La confusion peut effectivement être faite puisque Netflix est le leader du streaming. Votre titre sera jouable en local et nécessitera une installation comme tous les autres jeux pris sur le catalogue d’application. Il vous faudra donc assez de stockage. Malheureusement, si vous n’êtes pas abonné, vous ne pourrez pas y avoir accès. Exception faite de Stranger Things 3 : Le jeu.

🕹️ Quels sont les jeux disponibles avec Netflix Gaming ?

Le SVOD peut désormais s’appuyer sur plus de 80 hits jouables sur son smartphone, contre cinq à son lancement. Récemment, la plateforme a accueilli les très célèbres GTA III, GTA : San Andreas et GTA : Vice City dans la fameuse édition Trilogy. Ce pack plaira sans doute aux plus nostalgiques d’entre vous. Voici la liste non exhaustive des jeux vidéo sur Netflix Gaming :

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3 : Le Jeu

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Bowling Ballers

Asphalt Xtreme

Wonderputt Porever

Knittens

Dominoes Café

Krispee Street

Arcanium : the Rise of Akhan

La porte de la mort

Dust & Neon

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Into the Dead 2: Unleashed

Poinpy

Relic Hunters: Rebels

Rival Pirates

TMNT: Shredder’s Revenge

Tomb Raider Reloaded

Before Your Eyes

Dead Cellsb

Dragon Up

Highwater

Kentucky Route Zero

Laya’s Horizon

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Scriptic: Crime Stories

This is a True Story

💶 Combien coûte Netflix Gaming ?

Netflix Gaming est sans surcoût. Le service est directement intégré à votre abonnement. Que vous disposiez du forfait standard ou premium 4K, il est disponible pour tous les abonnés. D’ailleurs, l’entreprise promet des jeux dépourvus d’achats intégrés et de publicités. Voici le rappel du prix des abonnements à la plateforme :

Standard avec pub à 5,99 € / mois. Écran unique et résolution 1080p (Full HD)

Écran unique et résolution 1080p (Full HD) Standard sans pub à 13,49 € / moi s. Deux écrans en simultané avec résolution 1080p

s. Deux écrans en simultané avec résolution 1080p Premium à 19,99 € / mois. Quatre écrans en simultané avec résolution 4K HDR (2160p)

Il est important de préciser que l’offre Essentiel n’existe plus. Elle était proposée à 10,99 € jusqu’au 12 décembre 2023. Ceux ayant souscrits à cet abonnement avant cette date pourront continuer d’en profiter indéfiniment. Mais il n’est plus possible d’y souscrire pour les nouveaux abonnés. D’ailleurs, si vous souhaitez le résilier, il ne sera plus disponible pour vous non plus.

Afin de jouer aux différents titres vidéoludique qu’offre la plateforme, le procédé est relativement simple bien qu’un peu déstabilisant au premier abord.

👨‍👨‍👦 Mon enfant peut-il jouer aux jeux Netflix Gaming ?

Dans le cas d’un abonnement premium pour toute la famille (rappel : pour partager son compte, il faut maintenant prouver que le bénéficiaire habite dans le même foyer que le payeur), les jeux vidéo sont désactivés pour les comptes jeunesse. Ceux-ci sont destinés aux enfants avec un catalogue personnalisé les empêchant d’accéder à des films et séries trop violents. Il est toujours possible pour eux d’y jouer en se mettant sur un compte adulte. Veillez par ailleurs à configurer un code pin si vous souhaitez éviter que votre bambin y accède en cachette.