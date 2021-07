Netflix gaming sera gratuit pour les abonnés et orienté jeux vidéo pour mobiles

Netflix va bientôt lancer son offre de jeux vidéo en streaming. Cette nouvelle stratégie traduit une volonté de longue date de Netflix de se lancer sur le marché du cloud gaming. Actuellement en pleine expansion, le cloud gaming est déjà bien occupé par les poids lourds du secteur. On pense notamment à Microsoft xCloud, ou encore NVIDIA GeForce Now. Mais il semblerait que Netflix ait choisi une approche un peu différente de ses futurs concurrents.

Crédit : Netflix

C’est donc désormais acté, Netflix va bientôt proposer une offre de cloud gaming. Le jeu vidéo en streaming va devenir une nouvelle catégorie de l’offre de base de Netflix. D’après le management de Netflix, la cible initiale serait le jeu mobile, dont le marché est en pleine explosion et auquel s’intéresse également PlayStation.

Netflix gaming : une stratégie basée sur le jeu vidéo mobile

Une stratégie qui, si elle se confirme, semble plutôt intelligente, tant il est difficile de concurrencer frontalement les géants du gaming PC et consoles. Ces jeux mobiles reprendraient les différentes séries Netflix à succès, prouvant la volonté de Netflix de miser sur ses exclusivités. Netflix avait d’ailleurs déjà sorti, entre autres, un jeu Stranger Things développé par Telltale.

Toutefois, Netflix précise bien que le jeu mobile sera la cible « au début ». Il n’est donc pas exclu, en cas de lancement réussi, de voir Netflix s’attaquer à des jeux à plus gros budget. Et pourquoi pas concurrencer les grosses offres de streaming actuelles. Ainsi, Netflix va donc commencer avec une offre assez différenciée par rapport à la concurrence, tout en se gardant la possibilité de se positionner plus frontalement dans le futur.

D’autre part, Netflix considère le jeu vidéo comme son concurrent principal, à l’image de Fortnite, en termes de temps d’écran. En effet, le jeu vidéo est un passe-temps très chronophage. Il semble donc naturel que Netflix, à la chasse au « temps d’écran », veuille miser dessus. Le jeu mobile est notamment important en Asie, où Netflix a fait les deux tiers de sa croissance au trimestre dernier.

Netflix gaming : pas de surcoût, pas de publicités, et une annonce qui vise à booster les abonnements

L’autre information importante, c’est que l’offre gaming de Netflix sera incluse dans le prix de l’abonnement. Pas de surcoût donc, du moins en apparence, pour les abonnés Netflix. Le gaming sera inclus dans le prix de l’abonnement, qui ne cesse d’augmenter au fil du temps.

D’autre part, Netflix a également précisé que les jeux ne présenteront pas de publicités intégrées. Le COO Greg Peters a en effet confirmé ce point. La plateforme restera donc dépourvue de spots publicitaires. On se doute toutefois que Netflix finira par répercuter le coût de ce nouveau service sur le prix de l’abonnement dans le futur.

L’annonce arrive alors que Netflix vient de perdre environ 400000 abonnés en Amérique du Nord en un trimestre. Baisse qui est probablement due en partie à l’augmentation de prix récente sur ce marché. Netflix a donc apparemment décidé d’avancer sur le sujet de cloud gaming afin de relancer les abonnements à la hausse.

Source : polygon.com