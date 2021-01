Netflix : Nouvelle hausse de prix à prévoir

Le service offert par Netflix n’est plus à présenter. La plateforme de streaming est le leader mondial de son secteur, malgré une compétition de plus en plus présente, notamment avec les services Disney+, Amazon Prime Video, ou encore OCS. Pour un comparatif complet de ces plateformes, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet des meilleures plateformes de SVoD. D’après des indices récents, il semble qu’une nouvelle hausse de prix soit à prévoir pour les abonnés Netflix.

Crédits : Netflix

Netflix : Du contenu additionnel à venir pour l’Europe, probablement accompagné d’une hausse de prix en 2021

Netflix, qui est encore aujourd’hui la plateforme la plus utilisée, se positionne légèrement plus haut que la plupart de ses concurrents en termes de prix. Le tarif a en effet augmenté de façon régulière, et ce depuis plusieurs années. Malgré cela, certains analystes estiment que le prix de la plateforme va augmenter à nouveau très prochainement.

En effet, le tarif de l’abonnement Netflix a très récemment augmenté aux Etats-Unis et au Canada. Dans ces conditions, il semble qu’une augmentation de tarif soit à prévoir pour le reste du monde, particulièrement en Europe. Netflix a d’ores et déjà annoncé que du nouveau contenu arrivera sur la plateforme cette année. Le but serait de proposer plus de contenu qu’en 2020, avec notamment plus de productions Netflix. D’après Adam Levy, analyste à The Motley Fool, ce nouveau contenu devrait être accompagné d’une augmentation du prix de l’abonnement. Parallèlement, Disney+ prévoit une hausse de prix pour 2021, ce qui devrait conforter Netflix à faire de même.

Netflix : une possible nouvelle loi en Europe pourrait compliquer les choses

D’autre part, le gouvernement de l’Union Européenne est en discussion pour ratifier une loi qui obligerait les plateformes de streaming à proposer 30% de contenu produit en Europe. Si cela se concrétise, Netflix se verrait contraint de produire (ou d’acquérir) plus de contenu local. Si cette loi est validée, Netflix pourrait alors décider d’impacter une partie du coût de l’opération sur ses abonnés. Cela pourrait donc entrainer une seconde hausse de prix dans un futur proche.

Netflix a annoncé cette semaine que la plateforme a atteint les 200 millions d’abonnés payants. Un record absolu pour une plateforme de streaming. En comparaison directe, Disney+ possède à l’heure actuelle environ 74 millions d’abonnés. Rappelons tout de même que Disney+ est beaucoup plus récent que Netflix. Un tel nombre d’abonnés en si peu de temps témoigne donc d’une croissance très rapide. Une lutte acharnée se profile à l’horizon.

Source : BGR