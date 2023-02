Netflix hésite encore sur les règles du partage de compte

D’ici quelques semaines, il sera interdit de partager son mot de passe Netflix avec des personnes en dehors de votre foyer, même si ce sont des membres de votre famille ou des amis. Après des années de cette pratique répandue dans le monde entier, Netflix a finalement décidé d’y mettre fin une bonne fois pour toutes. Dès mars 2023, de nouvelles règles seront mises en place pour contrer le partage de compte.

Logo Netflix © Dima Solomin / Unsplash

On s’attend à ce que Netflix facture entre 3 et 4 euros par mois pour ajouter un membre extérieur au foyer à son compte. Le géant des plateformes de streaming a déjà testé cette mesure au Costa Rica, au Chili et au Pérou l’année dernière. Il semblerait cependant bien que Netflix hésite toujours sur les règles précises du partage de compte.

Netflix n’a pas encore confirmé ses règles pour détecter le partage de compte à partir du mois de mars

Comme l’a rapporté The Streamable plus tôt cette semaine, Netflix avait mis à jour sa page support dédiée au partage de compte aux États-Unis. Le contenu de cette page a depuis été modifié. Elle indiquait que seules les personnes vivant dans le même foyer peuvent partager un compte principal. Afin d’utiliser plusieurs appareils avec un seul abonnement, Netflix indiquait que vous devez « vous connecter au Wi-Fi à votre emplacement principal, ouvrir l’application ou le site Web Netflix et regarder quelque chose au moins une fois tous les 31 jours ». Sinon, ces appareils peuvent être bloqués.

Netflix qui limite l’accès à l’audio spatial pour inciter à payer plus a déjà retiré cette partie de sa page support actuelle. La porte-parole Kumiko Hidaka a même déclaré à The Verge que les règles n’ont pas encore été définies. La seule chose confirmée jusqu’à présent est que le partage de compte payant sera déployé à partir du mois prochain. Nous en saurons donc davantage dans les jours à venir.

Quant aux conditions spécifiques pour classer les utilisateurs et les appareils dans un seul et même foyer, Netflix est toujours en train d’y réfléchir. Le géant des plateformes de streaming se servira sûrement de l’adresse IP, du numéro d’identification de votre appareil et de l’activité de votre compte pour savoir si vous partagez le mot de passe avec quelqu’un à l’extérieur de votre foyer.

Source : The Verge