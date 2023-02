Partage de compte Netflix : voici les nouvelles règles

Netflix © Unsplash

Le N rouge est passé à l’attaque. Dès la fin du premier trimestre, le partage de compte Netflix deviendra payant pour les abonnés. Ajouter un membre extérieur au foyer à son compte devrait coûter entre 3 et 4 euros par mois. Mais comment la plateforme va détecter les squatteurs qui continuent à utiliser un compte non relié à leur foyer sans payer de supplément ? De plus amples informations à ce sujet ont été dévoilées dans la foire aux questions.

Pour surveiller les appareils utilisés, la plateforme se base sur l’adresse IP, l’ID de l’appareil et l’activité du compte depuis les appareils connectés au compte principal. Pour éviter tout blocage, vous devez vous connecter et regarder Netflix sur l’application ou le site tout en étant connecté au réseau WiFi du foyer au moins une fois tous les 31 jours.

Pour rappel, chaque compte Netflix peut seulement être associé à un emplacement principal. Celui-ci peut être modifié à tout moment dans les paramètres de l’application. Tous les appareils connectés au réseau WiFi de votre emplacement principal pourront utiliser Netflix (dans la limite du nombre d’écrans autorisés par votre abonnement évidemment).

Comment utiliser Netflix lors d’un déplacement ?

Mais que faire si vous partez en vacances ou si vous jonglez entre plusieurs maisons ? Netflix imposera “périodiquement” une vérification lorsqu’un appareil localisé hors du foyer utilisera votre compte à intervalles réguliers. Voici comment cela fonctionnera :

La personne qui détient le compte principal recevra un message avec un lien.

En cliquant dessus, il obtiendra un code qu’il faudra renseigner sur l’appareil à vérifier dans un délai de 15 minutes.

Une fois chose faite, l’appareil sera à même d’utiliser le compte Netflix.

Un processus fastidieux qui devrait décourager le partage de compte Netflix. Demander régulièrement un code au titulaire du compte et l’obtenir dans un délai de 15 minutes implique que celui-ci soit réactif à n’importe quelle heure.