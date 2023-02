Netflix limite l’accès à l’audio spatial pour nous inciter à payer plus

Netflix © Pexels

L’été dernier, Netflix a commencé à déployer l’audio spatial sur une poignée de films et séries. Cette technologie permet d’offrir une expérience plus immersive grâce aux effets de la spatialisation, le son semblant provenir de plusieurs directions. Parmi les premiers contenus compatibles, on peut notamment citer Stranger Things, The Witcher ou encore la série Resident Evil.

Jusqu’alors, l’audio spatial était accessible avec toutes les formules d’abonnement. Une gracieuseté qui n’a toutefois pas duré très longtemps. Ce mercredi 1er février, Netflix a annoncé que l’audio spatial serait exclusivement disponible en souscrivant l’offre Premium. Pour rappel, celle-ci coûte 17,99 euros par mois et donne accès à quatre écrans simultanément. Les abonnés ont le droit également à la 4K, au HDR, au Dolby Atmos… et donc désormais aussi à l’audio spatial.

Comment bénéficier de l’audio spatial sur Netflix ?

“À présent, avec l’audio spatial Netflix, nos abonnés Premium profiteront de la meilleure expérience sonore disponible lorsqu’ils regarderont leurs programmes chez eux sur une TV ou un ordinateur, ou en déplacement sur un téléphone ou une tablette”, se félicite la plateforme dans son communiqué. Si cela ne change rien pour les abonnés premium existants, les autres, désormais privés d’audio spatial, vont forcément faire grise mine.

On voit bien où veut en venir le N rouge : attirer un maximum d’abonnés vers son forfait le plus onéreux. L’audio spatial est désormais disponible sur plus de 700 programmes. Un badge indique s’il est pris en charge. Vous pouvez aussi taper “audio spatial” dans la barre de recherche pour avoir accès rapidement à tous les programmes compatibles. D’ici peu, You, Toi chez moi et vice versa et Luther : Soleil déchu bénéficieront également de l’audio spatial.