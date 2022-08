Netflix : les nouveaux films et les programmes pour enfants seront épargnés par la publicité

Netflix a prévu de lancer l’année prochaine un nouvel abonnement moins cher que les formules actuelles. En contrepartie, il intègrera de la publicité et n’aura pas tous les films et séries du catalogue de la plateforme. Nous avons encore peu de détails sur cette prochaine formule, mais on sait déjà qu’elle aura un autre gros défaut. Les utilisateurs n’auraient pas accès à la fonctionnalité pour télécharger les films et séries afin de les visionner plus tard sans connexion Internet.

Selon de nouvelles informations partagées avec Bloomberg, la formule avec publicité épargnera tout de même certains contenus spécifiques. Des sources proches du projet ont confirmé à Bloomberg que les nouveaux films et les programmes pour enfants ne seront pas coupés par de la publicité.

Les nouveaux films Netflix n’auront pas de publicités à leur lancement

Netflix aurait effectivement affirmé qu’il ne diffusera pas de publicités pendant les programmes originaux pour enfants. Les studios qui ont accordé à Netflix les droits sur ces programmes pour enfants refuseraient également la diffusion de publicités.

En ce qui concerne les nouveaux films, le géant des plateformes de streaming voudrait que les films originaux n’aient pas de publicité pendant une certaine période après leur lancement. Néanmoins, nous ne savons pas exactement comment cette période sera définie : en jours, en semaines ou même en mois. Pour Netflix, exclure les publicités au lancement d’un film permettra d’apaiser les « meilleurs cinéastes ». En effet, ces derniers n’apprécieraient pas forcément que leur travail soit coupé par de la publicité.

Enfin, Bloomberg rappelle dans son rapport que la nouvelle formule avec de la publicité n’est pas encore finale. Netflix est encore en train de travailler sur les derniers détails de cet abonnement un peu particulier. Nous n’avons encore aucune idée du prix de cette formule, mais elle serait moins chère que la formule actuelle la plus accessible qui est le forfait Essentiel à 8,99 €/mois.

