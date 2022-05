Netflix menace de licenciement ses salariés choqués par le contenu de la plateforme

Décidément, rien ne va plus chez le géant Netflix ! Accusant déjà une perte conséquente d’abonnés et de chiffre d’affaires, le géant du streaming semble avoir bien du mal à faire régner le calme chez ses salariés. En effet, une note interne vient tout juste d’être dévoilée sur la toile. Cette dernière invite tout bonnement les employés choqués par la violence et le ton de certains contenus à prendre la porte ! Si la formule est choquante, elle montre une nouvelle fois à quelle point la plateforme est en danger. Car il semblerait que les « petites mains » de la société ne soit pas prêtes à laisser leur employeur faire tout et surtout n’importe quoi.

Et tant pis si les salariés n’ont pas voix au chapitre. La plateforme entend choisir ce qu’elle souhaite mettre en avant, sans écouter qui que ce soit parmi ses rangs. Si les employés ne se sentent pas heureux, mieux vaut donc pour eux de s’envoler pour d’autres aventures professionnelles.

Netflix : la note interne de la discorde

« Il est évident que chacun ne peut pas être en accord avec tout ce qui est proposé sur nos services. Mais nous défendons la différence de contenu et nous soutenons l’expression artistique des créateurs avec qui nous collaborons. C’est ensuite au public de décider de ce qui lui convient. Ce n’est pas la peine de demander à Netflix de censurer un projet ou un artiste. Si vous avez du mal à assumer l’ensemble de notre contenu, Netflix n’est probablement le lieu fait pour vous » explique ainsi la note. Le paradoxe est ainsi plus que curieux. D’un côté, la plateforme entend soutenir le choix de ses créateurs. Mais elle refuse d’entendre l’avis de ses salariés !

Il faut dire que Netflix continue de proposer du contenu jugé sensible par beaucoup. On pense à l’ultra violence de Squid Games ou au travail controversé de David Chappelle. Mais visiblement, se cachant derrière la liberté de créer, la plateforme n’a cure d’entendre les avis de ses propres employés. Il est donc à craindre une vague de départ massif, si un compromis n’est pas trouvé, pour conserver un dialogue en bonne intelligence.

Netflix continue donc d’avancer sur un chemin bien sombre depuis plusieurs mois. Si la tendance ne s’inverse pas, les conséquences pourraient être bien plus dramatiques. Sans parler de mort de la plateforme, sa suprématie pourrait devenir de l’histoire ancienne.

