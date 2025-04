Netflix n’a pas abandonnée l’adaptation TV de Assassin’s Creed

Entre fuites et informations officielles issues de l’interview du responsable gaming de Netflix, il semble que le projet, toujours dans les cartons, n’a pas été relégué à la cave mais est bien prévu.

©Netflix-Ubisoft

Quelques jours après la sortie officielle du nouvel opus de la saga Assassin’s Creed, nommé Assassin’s Creed: Shadows, et dont le principal protagoniste a fait couler pas mal d’encre à cause de sa couleur, des informations sur l’adaptation télévisée par Netflix de la série de jeux vidéo d’Ubisoft ont été dévoilées.

Annoncée déjà, il y a quelques années, en 2020, l’arrivée de la licence n’est toujours pas annoncée chez Netflix. Où en est le développement de ce projet d’envergure ?

Où en est le développement d’Assassin’s Creed par Netflix ?

La série de jeux vidéo d’Ubisoft, Assassin’s Creed a déjà connu une adaptation en live action, à l’époque, en 2016, il s’agissait d’un film dont le personnage principal était joué par Michael Fassbender accompagné de notre Marion Cotillard nationale. Le personnage de Callum Lynch se retrouve à voyager dans le temps dans la peau de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XV ème siècle.

L’annonce du partenariat entre Ubisoft et Netflix indiquait que “L’accord porte sur plusieurs séries différentes, dont la première sera une série épique en prises de vue réelles, tandis que les autres seront des adaptations animées et des dessins animés”. D’après Ubisoft, “la série en prises de vues réelles est actuellement à la recherche d’un chef d’orchestre. Jason Altman et Danielle Kreinik d’Ubisoft Film & Television seront producteurs exécutifs.”

Dans un premier temps, en 2021, c’est Jeb Stuart qui a été annoncé pour diriger le projet de série télévisée. Mais en 2023, il a été indiqué que cela n’était plus d’actualité. Et depuis, plus rien.

Selon le média What’s On Netflix, en février 2025, Daniel Richtman, connu pour ses sources, rapportait que la série était en attente.

Les dernières nouvelles datent d’avril 2025 et viennent du média Game File. D’après une de leur source, le projet serait en développement actif. Le média a par ailleurs réalisé une interview très complète de Alain Tascan, responsable gaming de Netflix, qui a indiqué que le projet était toujours d’actualité.