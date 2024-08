Assassin’s Creed Shadows : une nouvelle vidéo dévoile la refonte de cette mécanique culte

© Ubisoft

Assassin’s Creed Shadows fait autant parler de lui pour la polémique liée à Yasuke et aux libertés prises par Ubisoft concernant le contexte historique du jeu que pour son gameplay. Une longue vidéo de 13 minutes dévoilait un petit bout de l’aventure lors de l’Ubisoft Forward de juin.

Il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur Assassin’s Creed Shadows, mais une courte séquence de gameplay dévoile la refonte d’une mécanique importante de la série : le parkour. La shinobi Naoe, nous montre toute son agilité.

Ubisoft montre le parkour avec Naoe dans Assassin’s Creed Shadows

Le compte officiel d’Assassin’s Creed sur X publie une vidéo montrant les nouvelles possibilités offertes par le parkour dans Shadows. Naoë, un des deux personnages principaux avec Yasuke, peut se mouvoir de toit en toit comme les autres héros de la licence, d’Altaïr à Eivor.

Cependant, ce court extrait montre que la shinobi est aussi capable d’utiliser son grappin et de faire de jolies pirouettes lors du parkour. Une façon de rendre les déplacements encore plus dynamiques et élégants et de rappeler ceux de Spider-Man dans les jeux d’Insomniac Games.

Grappling hook, flips… Move swiftly across rooftops with Naoe’s new parkour moves. #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/t4c2xEhFje — Assassin's Creed (@assassinscreed) August 12, 2024

Comme le montre les commentaires des joueurs, la séquence d’Assassin’s Creed Shadows fait son petit effet, même si certains pointent du doigt une physique étrange donnant l’impression que Naoe flotte pendant ses « flips ».

À lire > Assassin’s Creed Shadows pas cher : où le précommander le jeu d’Ubisoft au meilleur prix ?

Rappelons que les déplacements de Yasuke, premier samouraï noir du Japon, seront bien différents de ceux de Naoe. « Yasuke peut aussi faire du parkour de manière très efficace et plus audacieuse. Ce que l’on peut ressentir lorsque Yasuke fait du parkour, c’est la réaction de la foule. Parce que Yasuke est un samouraï et qu’il respire la dignité d’une classe supérieure », expliquait Marc-Alexis Côté, vice-président producteur exécutif de la série Assassin’s Creed, à Gamefile.

Nul doute qu’Ubisoft montrera de quoi en il retourne en vidéo avant la sortie d’Assassin’s Creed Shadows, fixée au 15 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series.