Netflix Originals : les 12 meilleurs films exclusifs à regarder en streaming

Netflix dispose d’un solide catalogue d’exclusivités. Des films uniquement disponibles sur le service de streaming. Et si vous cherchez le meilleurs des productions originales, on vous propose notre sélection accompagnée d’un avis rapide !

Crédit : Netflix

Installé depuis plusieurs années et leader du streaming, Netflix propose un solide catalogue. Films, séries, documentaires, tout le monde trouve son bonheur parmi les centaines de propositions. Mais pour conserver sa place, l’entreprise développe également ses propres productions. Dans ce lot se trouvent des grandes œuvres, certaines nommées dans de grandes cérémonies et saluées par les spectateurs, la presse, etc. Histoire de s’y retrouver parmi toutes les productions originales, on vous propose une sélection des meilleurs films exclusifs proposés par Netflix.

Les meilleurs films du moment sur Netflix

Tous les mois, Netflix dévoile ses petites nouveautés. On trouve des productions originales très régulièrement pour les amateurs de bon cinéma. Voici une liste basée sur les notes IMDb accompagnée d’un court avis.

The Irishman (Martin Scorsese, 2019)

Genre : Thriller, Biopic

: Thriller, Biopic Date de sortie sur Netflix : 27 novembre 2019

: 27 novembre 2019 Casting, doublage : Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel

: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel Note IMDb : 7,8/10

Notre avis : Difficile de ne pas citer The Irishman, réalisé par le légendaire Martin Scorsese (Taxi Driver, Les Affranchis). Pour l’occasion, le plus moderne des cinéastes en activité retrouve de grands noms du film de gangsters. Sorte d’œuvre testamentaire sur le temps qui passe, le cinéaste retrouve le trio Pacino, De Niro et Pesci. Le long-métrage dure 3h30 : ce qu’il faut pour traiter cette grande fresque à ne pas manquer.

Roma (Alfonso Cuarón, 2020)

Genre : Drame

: Drame Date de sortie sur Netflix : 11 mars 2020

: 11 mars 2020 Casting, doublage : Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Nancy Garcia

: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Nancy Garcia Note IMDb : 7,7/10

Notre avis : Lorsque le réalisateur d’immenses œuvres comme Gravity ou Les fils de l’homme arrive sur Netflix, c’est forcément pour livrer un film aussi poignant. Roma d’Alfonso Cuarón, dans son simple noir et blanc, nous présente un portrait de de femmes, reflet d’une époque et d’une extrême densité. Un récit autobiographique sublime et sans doute la plus intime des réalisations du cinéaste.

Okja (Bong Joon-ho, 2017)

Genre : Aventure, Science fiction, Drame

: Aventure, Science fiction, Drame Date de sortie sur Netflix : 28 juin 2017

: 28 juin 2017 Casting, doublage : Seo-Hyun Ahn, Tilda Swinton, Jake Gyllenhall, Paul Dano

: Seo-Hyun Ahn, Tilda Swinton, Jake Gyllenhall, Paul Dano Note IMDb : 7,3/10

Notre avis : Deux ans avant de décrocher l’Oscar du meilleur film pour Parasite, Bong Joon-ho livrait Okja chez Netflix. Un film familial et un récit au message pur, porté sur l’écologie et moquant les multinationales à la recherche du profit au détriment de la nature. Un long-métrage humaniste salué pour ses scènes fortes et sa créature adorable !

Uncut Gems (Benny Safdie et Josh Safdie, 2020)

Genre : Thriller, Drame

: Thriller, Drame Date de sortie sur Netflix : 31 janvier 2020

: 31 janvier 2020 Casting, doublage : Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel, Lakeith Stanfield

: Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel, Lakeith Stanfield Note IMDb : 7,4/10

Notre avis : Aussi étonnant que cela puisse paraître, Adam Sandler peut sortir des sentiers battus et endosser des rôles nerveux. Les frères Safdie l’ont prouvé avec Uncut Games. Une comédie noire, un thriller sous forme de montagnes russes à la tension grimpante alors que le personnage joué par le comédien s’enfonce dans une situation toujours plus tendue.

Marriage Story (Noah Baumbach, 2019)

Genre : Drame

: Drame Date de sortie sur Netflix : 6 décembre 2019

: 6 décembre 2019 Casting, doublage : Adam Driver, Scarlett Johnasson, Laura Dern

: Adam Driver, Scarlett Johnasson, Laura Dern Note IMDb : 7,9/10

Notre avis : Adam Driver (Star Wars) et Scarlett Johansson (Black Widow) incarnent un couple brisé dans Marriage Story. Un drame sur d’anciens amoureux, qui s’aimaient autrefois, et leur déchirement par avocats respectifs. Une plongée intense dans l’intimité d’une séparation douloureuse. Un incontournable de Netflix, notamment pour l’interprétation touchante de son duo d’acteurs.

The Power of the Dog (Jane Campion, 2021)

Genre : Western, Drame

: Western, Drame Date de sortie sur Netflix : 11 novembre 2021

: 11 novembre 2021 Casting, doublage : Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons

: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons Note IMDb : 7/10

Notre avis : Première réalisatrice à décrocher la Palme d’or à Cannes pour La Leçon de piano, le nouveau film de Jane Campion était attendu. Un western âpre sur fond d’homoérotisme refoulé. Le long-métrage, d’une puissance folle, décortique l’origine de la violence, parler d’amour, d’art, de faiblesses chez l’être humain. Netflix propose un gros morceau de Septième art avec The Power of the Dog.

Mank (David Fincher, 2020)

Genre : Western, Drame

: Western, Drame Date de sortie sur Netflix : 13 novembre 2020

: 13 novembre 2020 Casting, doublage : Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins

: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins Note IMDb : 7/10

Notre avis : En retraçant la naissance d’un chef-d’œuvre, Citizen Kane, David Fincher a fait un pari osé. Mais pour le réalisateur de Gone Girl, Fight Club ou encore Seven, c’est la réussite. Dans un noir et blanc très sobre, Mank s’impose comme une immense déclaration d’amour au Septième art, un film de cinéphile pour les cinéphiles. Gary Oldman se montre encore plus brillant !

Les Sept de Chicago (Aaron Sorkin, 2020)

Genre : Drame, Historique, Thriller

: Drame, Historique, Thriller Date de sortie sur Netflix : 16 octobre 2020

: 16 octobre 2020 Casting, doublage : Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt

: Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt Note IMDb : 7,8/10

Notre avis : Vous ne connaissez peut-être pas le nom d’Aaron Sorkin, et pourtant. Le dramaturge est connu pour The Social Network ou encore Steve Jobs, véritable parolier. Dans Les Sept de Chicago, l’homme enfile la casquette de cinéaste et dévoile son savoir-faire en termes d’échanges verbaux dans un espace judiciaire. Sans oublier le propos politique bien senti, entre les lignes.

Balle Perdue (Guillaume Pierret, 2020)

Genre : Thriller, Action, Judiciaire

: Thriller, Action, Judiciaire Date de sortie sur Netflix : 26 juin 2020

: 26 juin 2020 Casting, doublage : Alban Lenoir, Nicolas Duvauchelle, Ramzy, Stéfi Celma

: Alban Lenoir, Nicolas Duvauchelle, Ramzy, Stéfi Celma Note IMDb : 6,2/10

Notre avis : Allez, un petit film français pour notre sélection. Et pas n’importe lequel : Balle Perdue. Un film d’action explosif dans lequel Alban Lenoir nous prouve de nouveau qu’il aime les scènes physiques. On trouve également un énorme casting de gueules comme Nicolas Duvauchelle ou Ramzy à contre-emploi. Balle Perdue se destine à une soirée chill !

Pieces of a Woman (Kornél Mundruczó, 2020)

Genre : Drame

: Drame Date de sortie sur Netflix : 7 janvier 2020

: 7 janvier 2020 Casting, doublage : Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn

: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn Note IMDb : 7,1/10

Notre avis : Une énorme claque, une déflagration, difficile de sortir indemne de Pieces of Woman. L’histoire d’une violence intime et un cinéma sans superflu, un drame puissant mais la promesse de jours meilleurs après des moments douloureux. Il faut le vivre pour comprendre la portée du film réalisé par Kornél Mundruczó, cinéaste hongrois déjà remarqué pour son talent.

La ballade de Buster Scruggs (Ethan Coen et Joel Coen, 2019)

Genre : Western

: Western Date de sortie sur Netflix : 24 mars 2019

: 24 mars 2019 Casting, doublage : Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson

: Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson Note IMDb : 7,3/10

Notre avis : Les frères Coen, c’est toujours un humour très noir et La Ballade de Buster Scruggs n’y échappe pas. Une anthologie de six histoires se déroulant dans l’Ouest américain, véritables légendes du Far West. Le duo de réalisateurs prouve de nouveau son amour du western après No country for old men et True Grit !

Outlaw King : Le Roi hors-la-loi (David Mackenzie, 2018)

Genre : Historique, Drame, Action

: Historique, Drame, Action Date de sortie sur Netflix : 10 avril 2020

: 10 avril 2020 Casting, doublage : Chris Pine, Florence Pugh, Aaron Taylor-Johnson

: Chris Pine, Florence Pugh, Aaron Taylor-Johnson Note IMDb : 6,9/10

Notre avis : Outlaw King : Le Roi hors-la-loi n’est pas un film facile. Retraçant l’histoire de Robert Bruce, noble devenu roi malgré lui puis un héros hors-la-loi en un an, le long-métrage démarre par un plan séquence impressionnant. Puis vient un récit traitant de la rébellion et des tourments intérieurs d’un homme souffrant en silence. Un voyage violent porté par un casting prestigieux.