Netflix StreamFest : un week-end gratuit pour regarder des films et séries en illimité

Netflix sur un écran de télévision – Crédit : cottonbro / Pexels

L’un des meilleurs services de SVOD disponibles sur le marché, Netflix, a mis fin à son essai gratuit il y a quelques mois. Celui-ci permettait à n’importe qui d’avoir gratuitement accès à la plateforme pendant une durée de 30 jours. D’ailleurs, Disney+ lui a emboîté le pas en juin en arrêtant l’offre de sept jours gratuits avant l’abonnement payant. Mais alors, comment attirer et fidéliser de nouveaux utilisateurs sans essai gratuit ? La première solution que Netflix a mise en place le mois dernier est une sélection de films et séries gratuitement disponibles. Néanmoins, cette offre ne donne pas accès au catalogue entier. La nouvelle offre que Netflix prépare et qui s’appelle StreamFest a l’avantage de proposer un accès libre et illimité à la bibliothèque du service pendant un week-end.

L’Inde est le premier pays à profiter du StreamFest de Netflix

L’évènement StreamFest a d’abord été repéré par Mishaal Rahman de XDA-Developers. En fouillant dans le code source de la nouvelle version de l’application Android de Netflix, il a découvert des indices au sujet d’un prochain évènement appelé StreamFest. Le géant américain a lui-même confirmé que StreamFest est bel et bien réel. Selon lui, il s’agit d’une « promotion marketing différente » avec pour objectif d’attirer de nouveaux utilisateurs.

Comme nos confrères de Protocol l’ont souligné, Netflix a d’abord prévu de tester l’offre gratuite en Inde à partir du 4 décembre pendant 2 jours. Elle serait disponible pour les autres pays du monde dans les prochains mois. Le Chief Operating Officer (COO) de Netflix, Greg Peters, a expliqué que : « nous pensons que donner à toutes les personnes d’un pays un accès gratuit à Netflix pendant un week-end pourrait être un excellent moyen de les exposer à l’expérience que nous proposons ». Netflix espère donc fidéliser de nouveaux abonnés avec le StreamFest.

D’ailleurs, il semblerait également que l’évènement ne soit disponible que pour un nombre limité de personnes seulement. Nous n’en savons pas davantage pour le moment. Quoi qu’il en soit, le StreamFest sera accessible depuis n’importe quel appareil compatible avec Netflix. De plus, les utilisateurs n’auront pas à enregistrer leurs coordonnées de carte bancaire, ce qui est une très bonne nouvelle.

Source : Android Central