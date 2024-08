Netflix subit une énorme fuite, c’est un désastre historique pour les animes

Crédit : Netflix

Netflix se serait bien épargné un tel désastre au milieu de l’été. Plusieurs séries et films d’animation japonaise prévus pour 2024 ont fuité sur les réseau sociaux. Apparus en ligne sur X (Twitter) et 4Chan, ces extraits volés seraient également disponibles sur certains sites de torrents ainsi que sur la plateforme spécialisée Nyaa.

Les œuvres suivantes seraient concernées par la fuite :

DAN DA DAN : épisodes 1 à 6

Terminator Zero : tous les épisodes de la première saison

Ranma ½ : épisodes 1, 3 et 4

Re: ZERO – Starting Life in Another World : épisode 1

Mononoke the Movie : Phantom in the Rain : le film complet

Comme le rapporte Anime News Network, la fuite aurait été découverte avec la diffusion d’extraits en basse qualité sur les réseaux. Les séries Ranma ½ et Dandadan voient la fuite d’épisodes complets. Pire encore, Mononoke the Movie : Phantom in the Rain alias Gekijôban Mononoke: Karakasa aurait fuité dans sa totalité, de même que la première saison entière de Terminator Zero.

C’est une fuite sans précédent pour Netflix. La plateforme n’est pas la seule à en souffrir, puisque le premier épisode de la saison 3 de Re: ZERO – Starting Life in Another World a également fuité. Cette série n’est disponible que sur Crunchyroll et Amazon Prime Video. Aucune de ces entreprises n’a encore communiqué sur le sujet.

Cet épisode de Re: ZERO montrerait que la fuite aurait pour origine notre pays. En effet, un watermark à l’image semble indiquer qu’il a été obtenu à la Japan Expo 2024 à Paris, qui a eu lieu du 11 au 14 juillet. Ce serait logique puisqu’à l’occasion de cet évènement, certaines œuvres sont montrées en avant-première.

Heureusement la qualité des extraits obtenus est douteuse. Limité à 360p avec des résolutions de 640×360 ou 640×352 au maximum, difficile d’imaginer les fans sauter sur ces extraits avant leur diffusion en haute définition. L’ampleur de la fuite est tout de même historique, d’autant plus qu’il s’agit là d’animes très attendus.

Terminator Zero est prévu pour une première diffusion le 29 août, tandis que Ranma ½ doit sortir le 5 octobre. DAN DA DAN devait rejoindre Netflix peu après, le 6 du même mois, quand Mononoke the Movie : Phantom in the Rain est déjà sorti au Japon et doit arriver prochainement sur la plateforme.