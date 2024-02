Notre sélection des 5 meilleurs sites pour regarder des animes

Les animes font partie intégrante de la culture populaire. Ces programmes japonais sont exportés partout dans le monde. Les sites de streaming l’ont bien compris et proposent pour certains un catalogue plus ou moins vaste. Voici notre comparatif des sites immanquables pour regarder des animes.

Netflix, Prime Video, Crunchyroll, ils sont nombreux à s’être emparés du phénomène de l’anime. Chacun propose des programmes cultes, mais beaucoup d’entre eux n’intègrent pas l’entièreté des saisons. C’est le cas d’Amazon Prime Video avec L’Attaque des Titans, qui oblige donc le spectateur à switcher avec un autre service.

Malgré tout, le choix en France est assez conséquent. Forcément, si vous souhaitez regarder le plus d’animes possibles, il va falloir vous abonner à plusieurs sites en même temps. L’addition peut être salée au bout du compte. C’est pourquoi nous vous aidons à faire le meilleur choix grâce à notre sélection des plateformes à ne pas louper pour regarder des animes.

1. Crunchyroll, le site de streaming le plus complet

Vous avez sans doute entendu parler de Crunchyroll. Il s’agit d’une plateforme de streaming uniquement spécialisée dans les animes et est la plus vaste dans le domaine. De One Punch Man à One Piece en passant par Demon Slayer, vous aurez la possibilité de varier les plaisirs.

L’interface est plaisante à utiliser et est plutôt ergonomique. En revanche, la VF est souvent absente, même pour les animes les plus populaires. Nous déplorons également des retraits inopinés de programmes, laissant en effet certains spectateurs démunis. Par exemple, Hunter x Hunter a été retiré de la plateforme en France sans aucune annonce officielle il y a 5 mois. Aujourd’hui, l’anime n’est toujours pas de retour. Malgré tout, le site a le mérite de proposer un ticket d’entrée au tarif très avantageux à moins de 5 euros pour de la vidéo en 1080p.

Enfin, les abonnés à l’abonnement Mega Fan auront droit d’accéder au catalogue de jeux gratuits sur le thème des animes. Il s’agit du même concept que les jeux sur Netflix.

Gratuit Fan à 4,99 € / mois Mega Fan à 6,49 € / mois Téléchargements ❌ ✅ ✅ Résolution 1080p ✅ ✅ ✅ Multi écrans ❌ ❌ ✅ Accès sans publicité ❌ ✅ ✅

2. Netflix, le site le plus complet pour les films d’animation

Netflix aussi intègre de l’anime. Mais la marque au N Rouge va surtout se différencier avec principalement des films d’animation nippons, plutôt que des séries. Dans son catalogue, on compte une panoplie de programmes primés comme Princesse Mononoké Mon voisin Totoro et La Colline aux Coquelicots. Pour ceux ayant été déçus de ne pas (plus) retrouver Hunter X Hunter sur Crunchyroll, bonne nouvelle, puisque les 6 saisons sont disponibles ici. On retrouve également Naruto et Boruto.

Netflix étant plus transparent concernant ses programmes bientôt retirés, vous pourrez savoir quand ceux-ci ne seront plus disponibles grâce à une note inscrite sur le profil du film. L’interface du site mais aussi de l’application sur smartphones est épurée et facile à prendre en main. Côté prix, vous n’êtes pas sans savoir que la plateforme a augmenté ses tarifs à plusieurs reprises depuis son arrivée sur le marché français en 2014.

Standard avec pub à 5,99 € / mois Standard à 13,49 € / mois Premium à 19,99 € / mois Téléchargements ✅ ✅ ✅ Résolution 1080p ✅ ✅ ✅ Multi écrans ✅ ✅ ✅ Accès sans publicité ❌ ✅ ✅

3. Anime Digital Network (ADN), le site de streaming sans pub

ADN est un autre site de streaming proposant exclusivement des animes. Toutefois, la plateforme se diversifie en proposant également des productions françaises et belges, offrant ainsi une variété que n’a pas Crunchyroll, par exemple. D’ailleurs, l’entreprise est française et est le fruit d’une fusion entre Kazé et Kana Home Video. Il offre un large catalogue d’animes classiques et récents en VF et VOSTFR. Que vous soyez un fan d’animes modernes comme One Piece ou Fire Force, ou un puriste aimant les productions classiques comme Albator, vous serez servi.

Néanmoins, il n’est pas aussi réactif que Crunchyroll et l’interface paraît vieillotte et peu ergonomique. La fonction recherche semble aussi perfectible. Pour autant, les tarifs ne sont pas vraiment avantageux, puisque aucune offre gratuite n’est proposée et le ticket d’entrée reste au dessus de Crunchyroll. Quel que soit l’abonnement choisi, la résolution est limitée à de la Full HD (1080p).

Tarifs des abonnements :

Streaming à 6,99 € / mois Download à 14,99 € / mois Téléchargement ❌ ✅ Accès sans publicité ✅ ✅ Multi écrans ✅ ✅ Résolution 1080p ❌ ❌

4. Amazon Prime Video, pour regarder un anime de temps en temps

Comme son homologue Netflix, Prime Video n’est pas vraiment spécialisé dans l’anime. En revanche, la firme de Jeff Bezos a bien compris que les animes sont ultra-populaires en Occident et commence à proposer de bons programmes nippons à destination des otakus. Les trois premières saisons de Hunter x Hunter sont disponibles au visionnage, mais il va falloir passer par ADN pour regarder les suivantes. Il en est de même pour One Piece, où certaines parties sont absentes du catalogue comme les saisons 4 et 5. D’ailleurs, Amazon est toujours aussi fort en ce qui concernent les feintes pour tromper les abonnés en leur faisant croire que la série (ou film) est disponible sur Prime video.

Malgré tout, l’offre est toujours très attractive à contrario de ses concurrents. Pour 6,99 € / mois, on a toujours droit à de nombreux services comme la livraison accélérée et Amazon Music. Mais c’est surtout le service de VOD qui nous intéresse ici puisque à ce prix, on a déjà droit à du streaming à trois écrans en simultané, à du streaming en 4K (inutile pour les animes) et le mode hors-ligne. Pour finir, si vous êtes principalement intéressés par l’animation, Prime video n’est pas vraiment intéressant.

Toutefois, Prime Video intègre d’autres chaînes moyennant des frais supplémentaires, et par abonnement. Disponibles directement dans l’application, elles peuvent être une solution alternative viable notamment grâce au prix de l’abonnement Prime bien moins élevé que ses concurrents.

Mangas à 2,99 € / mois (en plus de Prime Video) Prime Video à 6,99 € / mois Téléchargements ❌ ✅ Accès sans publicité ✅ ✅ Multi écrans ✅ ✅ Résolution 1080p ✅ ✅

5. Disney+, le site de streaming pour les fans occasionnels

Évidemment, la firme aux grandes oreilles est bien connue pour ses longs-métrages d’animation de haute volée. Blanche-Neige et les Sept Nains, Le Roi Lion, Mulan, Les Aristochats… Ils sont nombreux à avoir fait la renommée de Disney. Mais c’est bien les animes nippons qui nous intéressent ici.

Depuis que l’entreprise a signé un partenariat avec la chaîne TBS, elle propose quelques programmes d’animation japonais sur sa plateforme. On peut retrouver les 16 saisons de Bleach, Tengoku-Daimakyo, Tokyo Revengers et bien d’autres. Toutefois, le catalogue n’est clairement pas au niveau de ceux de Crunchyroll, ADN ou même Netflix.

Si vous êtes déjà abonné à Disney+, il peut être intéressant de découvrir les animes proposées par Mickey. En revanche, si vous voulez vous adonner principalement à du streaming d’animes, ce n’est clairement pas intéressant de souscrire à un abonnement. L’avantage, c’est que les tarifs pratiqués sont largement plus raisonnables que Netflix.

Standard avec pub à 5,99 € / mois Standard à 8,99 € / mois Premium à 11,99 € / mois Téléchargements ❌ ✅ ✅ Accès sans publicité ✅ ✅ ✅ Multi écrans ✅ ✅ ✅ Résolution 1080p ✅ ✅ ✅

Comme vous le savez sans doute, les plateformes de streaming ne proposent pas exactement le même catalogue en fonction des pays. Bien souvent, les versions américaines sont reconnues pour contenir un choix plus conséquent. Si vous souhaitez visionner un anime en particulier sur Netflix et que vous voyez qu’il est indisponible en France, il y a de fortes chances qui le soit dans une autre région. Vous pouvez donc utiliser un VPN (Virtual Private Network), en souscrivant bien souvent à un abonnement pour obtenir une qualité supérieure de connexion et de sécurité.

🧐 Quelle résolution pour regarder des animes ?

Vous avez sans doute remarquer que nous n’avons pas insisté sur la résolution 4K pour les animes. Si cette résolution est devenue la norme dans le cinéma en prises de vues réelles, ce n’est pas vraiment le cas du côté de l’animation nipponne. En effet, les sociétés de production japonaises travaillent pour l’instant rarement dans cette résolution. De plus, Crunchyroll et ADN ne proposent même pas de l’Ultra HD quel que soit le niveau de l’offre choisie.

D’ailleurs, aucun classique n’est en 4K, et même les productions récentes sont encore conçues en 1080p. C’est une résolution bien suffisante pour de l’animation et qui permet malgré tout d’en profiter pleinement, même sur grand écran. Dans l’optique où vous avez un téléviseur haut de gamme, la technologique d’upscaling s’occupera de mettre à l’échelle 4K votre programme.

🤔 Quel site de streaming choisir pour regarder des animes ?

Vous l’aurez compris, tous les catalogues ne se valent pas. Pour les fans assoiffés d’animes nippons, Crunchyroll est le meilleur choix à faire. Une heure après leur diffusion au Japon, les épisodes dont la plateforme a les droits sont disponibles en France. Ceux qui adorent l’animation mais qui ne se cantonnent pas qu’au pays du soleil levant, ADN est une excellente alternative avec la présence de productions franco-belges.

Ensuite, si vous aimez les animes mais que vous en regardez occasionnellement, prendre un abonnement Crunchyroll ou ADN n’est pas forcément très pertinent. Netflix et Prime Video proposent plusieurs programmes parmi les plus populaires. De plus, ces plateformes sont généralistes et jouissent d’une variété de programme à contrario des autres sites de niche.

