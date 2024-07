Amazon Prime Video va diffuser la NBA en France, c’est historique

© Envato

Amazon Prime Video parvient petit à petit à faire son trou pour se positionner comme un diffuseur majeur du sport en France. Jusqu’à cette saison 2023-2024, la plateforme de streaming possédait une partie des droits de diffusion des matchs de Ligue 1.

Amazon Prime Video retransmet aussi une partie du tournoi de Roland-Garros (les matchs de session de nuit en exclusivité, les demi-finales et finales conjointement avec France TV). Le service ajoute une nouvelle corde à son arc : il diffusera la NBA dès la 2025-2026.

Amazon Prime Video obtient les droits de diffusion de la NBA en France

Pour la première fois en France, un service de streaming va diffuser la NBA. Amazon Prime Video annonce qu’il retransmettra les matchs du championnat de basketball à partir de 2025 dans l’Hexagone. Le service de streaming fait cette annonce suite au partenariat signé aux États-Unis entre la NBA et The Walt Disney Company, NBCUniversal et Amazon pour la période 2025-2036.

Associated Press rapporte que le deal permettra à la NBA d’engranger environ 76 milliards de dollars sur ces 11 saisons. « Les opportunités numériques offertes par Amazon correspondent parfaitement à l’intérêt mondial pour la NBA. L’énorme base d’abonnés de Prime Video augmentera considérablement notre capacité à atteindre nos fans de manière nouvelle et innovante », déclare Adam Silver, président de la NBA.

À partir de 2025. 🏀



La @NBA est sur PRIME. pic.twitter.com/0TyPCaeB9X — Prime Video Sport France (@PVSportFR) July 25, 2024

En France, beIN Sports devrait encore diffuser les matchs du championnat de basketball américain en 2024-2025 avant, possiblement, de céder tout ou partie de ses droits à Amazon Prime Video. On ne sait pas encore si le service de streaming retransmettra tous les matchs de NBA en France. La répartition des rencontres entre les diffuseurs devrait se préciser dans les mois à venir.

Est-ce que les fans pourront suivre la NBA grâce à leur abonnement classique, ou devront-ils, en plus, s’abonner à un équivalent du Pass Ligue 1 ? Voilà une autre question essentielle. Amazon Prime Video devrait en dire plus sur ce point prochainement.