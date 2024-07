Netflix supprime les comptes Essentiel, les abonnés doivent changer de formule

© Envato, Netflix

La formule Standard avec pub de Netflix compte plus de 40 millions d’abonnés dans le monde entier. Un véritable succès pour cette offre particulièrement décriée à son lancement, mais qui demeure aujourd’hui l’abonnement le moins cher de la plateforme.

Surtout que Netflix n’autorise plus les utilisateurs à s’abonner à la très populaire formule Essentiel. Ceux qui ont souscrit à cette formule avant sa suppression pouvaient encore en profiter, mais cela est en train de changer : Netflix commence à supprimer l’abonnement des utilisateurs.

Netflix demande aux abonnés Essentiel de changer de formule

Mauvaise surprise pour les abonnés britanniques et canadiens à l’offre Essentiel de Netflix. Un message à l’ouverture de la plateforme de streaming les prévient que leur abonnement va disparaître le 13 juillet prochain. Malheureusement pour eux, Netflix leur demande de choisir une nouvelle formule immédiatement, sans quoi ils ne peuvent pas accéder au catalogue.

BritestBowlingBall, l’utilisateur Reddit en question, prouve ses dires en images et montre qu’il doit choisir entre les formules Standard avec pub, Standard et Premium pour continuer à regarder Netflix, pour son plus grand désarroi.

En janvier dernier, Netflix indiquait qu’il envisageait « de retirer son abonnement Essentiel dans certains pays où la publicité est disponible, en commençant par le Canada et le Royaume-Uni au deuxième trimestre, puis en poursuivant dans cette voie ».

Le géant de la SVOD sonne donc le glas de celui-ci en début de mois de juillet. Il s’agissait jusqu’alors de l’abonnement le moins cher permettant de regarder Netflix sans publicité. Pour l’heure, les téléspectateurs français semblent épargnés par cet ultimatum de la plateforme, mais elle ne devrait pas tarder à obliger les plus anciens abonnés à Essentiel à changer de formule.

S’agit-il d’une question de jours, de semaines ou de mois ? Impossible de le savoir. Rappelons que Netflix pourrait bientôt proposer un abonnement gratuit, ce qui pourrait consoler les plus frustrés.