Netflix : bientôt une version totalement gratuite en France ?

Netflix a réussi son coup en lançant une offre financée par la publicité. Cette formule a convaincu de nombreux utilisateurs, attirés par la perspective d’accéder au catalogue à moindre coût. D’autant que les tarifs des autres offres n’ont eu de cesse d’augmenter ces dernières années. Proposer un accès à 5,99 euros par mois (contre 13,49 euros pour l’offre Standard) permet ainsi à Netflix de rester attractif.

Et le succès est au rendez-vous. Selon un comptage révélé en mai, la formule Standard avec pub compte désormais plus de 40 millions d’abonnés dans le monde (contre 5 millions il y a un an). Suivant son exemple, les autres plateformes concurrentes comme Disney+ ont d’ailleurs aussi lancé des offres assorties de publicités. Comme nous l’apprend Bloomberg, Netflix pourrait toutefois aller encore plus loin.

Netflix veut faire une percée sur le marché publicitaire

Le service de streaming aimerait progresser sur le marché publicitaire où il est encore distancé par Roku, Amazon, Disney ou encore YouTube. Pour attirer davantage d’utilisateurs et maximiser ses profits, Netflix réfléchirait à lancer une offre 100 % gratuite financée par les annonces. Celle-ci serait lancée exclusivement sur certains marchés comme l’Asie et l’Europe.

“Les dirigeant ont évoqué l’opportunité de créer une version gratuite du service sur des marchés beaucoup plus grands, en particulier ceux avec des réseaux de télévision gratuits populaires où l’entreprise vend également des publicités”, précise une source proche du dossier à nos confrères.

Si la formule Netflix gratuite est dans les tuyaux, elle n’est toutefois pas près d’être lancée. Seules des discussions ont été menées en interne pour le moment. Mais l’attrait est bien là, la plateforme souhaitant toucher les consommateurs qui ne peuvent (ou ne veulent) pas payer un abonnement. En exploitant davantage le potentiel lucratif des publicités, le service de streaming pourrait ainsi diversifier ses sources de revenus.

Il faudra donc suivre de près les prochaines communications du géant de la SVOD pour savoir si ce projet verra le jour ou s’il sera mis au placard. A noter que le N rouge avait déjà testé une formule gratuite au Kenya mais celle-ci avait été abandonnée.