Netflix : l’abonnement avec pub cartonne, ses abonnés sont accros au service

© Unsplash

Vous rappelez-vous, de l’époque à laquelle tous les abonnés Netflix disposaient du même abonnement et pouvez regarder tous leurs programmes sans être interrompus par des pubs ? Ce temps est révolu depuis novembre 2022.

À l’époque, Netflix lançait son abonnement Standard avec pub (qui se nommait Essentiel avec pub jusqu’en décembre dernier). La formule pourtant critiquée à ses débuts fait un véritable carton : elle compte maintenant 40 millions d’abonnés.

Netflix Standard avec pub atteint les 40 millions d’abonnés

L’abonnement Standard avec pub de Netflix séduit de plus en plus d’utilisateurs. Amy Reinhard, présidente de la section publicité de l’entreprise, annonce que la formule compte désormais 40 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, contre seulement 5 millions il y a un an.

Le communiqué de Netflix précise que dans les pays où l’abonnement Standard avec pub est disponible, 40 % des utilisateurs de la plateforme font le choix de souscrire à celle-ci plutôt qu’aux formules Standard et Premium.

Dès aujourd’hui, une nouvelle offre d’abonnement avec publicité est disponible à 5.99€ /mois.



Ce que ça change pour vous ? Rien du tout, à moins que vous choisissiez ce nouvel abonnement. — Netflix France (@NetflixFR) November 3, 2022

Les abonnés à l’offre Standard avec pub voient leurs programmes interrompus régulièrement par des publicités. Ils ne bénéficient de la lecture simultanée que sur deux écrans et ne peuvent pas profiter de la 4K, contrairement aux abonnés Premium. Malgré cela, le petit prix de l’abonnement Standard avec pub, facturé 5,99 € par mois, semble peser plus lourd dans la balance que ces quelques contraintes.

Netflix ajoute que 70 % des abonnés à la formule Standard avec Pub regardent la télévision pendant plus de 10 heures par mois. Ils seraient plus attentifs que jamais au bout de trois heures de visionnage et regarderaient donc de nombreuses publicités, pour le plus grand bonheur de la plateforme. Netflix met explicitement en avant ces beaux chiffres pour convaincre les annonceurs qu’elle offre la meilleure exposition par rapport aux autres services de SVOD.

Espérons pour ces 40 millions d’utilisateurs que le prix de l’offre Standard avec pub n’augmentera pas dans les prochains mois pour rentabiliser encore davantage l’abonnement. En attendant, les abonnés ont de quoi faire avec les nombreuses nouveautés de Netflix en mai.