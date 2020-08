The Old Guard : Netflix envisage une suite au blockbuster de Charlize Theron

The Old Guard est sur les bons rails pour une suite. C’est en tout cas ce qu’explique le scénariste du film, prêt à rempiler si Netflix le souhaite.

Une suite envisagée pour The Old Guard – Crédit : Netflix

The Old Guard s’est hissé, contre toute attente, en tête des productions Netflix les plus vues. Un succès surprise pour ce film mettant en scène Charlize Theron, éternelle Furiosa dans Mad Max: Fury Road, dans le rôle d’une Immortelle. Et alors que beaucoup de questions restent en suspens à la fin de The Old Guard, ces dernières devraient bien trouver réponses. Le scénariste du film a confirmé qu’une suite est envisagée !

Une suite encore en réflexion

C’est lors d’une récente interview, notamment relayée par Wegotthiscovered, que le scénariste Greg Rucka a dévoilé qu’une suite à The Old Guard est à l’écriture. Si le projet n’a pas encore été officiellement dévoilé, les espoirs sont bons que le film voit le jour. Car après tout, The Old Guard a été le plus gros succès Netflix à son lancement.

Oui, certainement. Nous avons eu des discussions, rien n’a été confirmé […] La décision de faire une suite sera prise par des gens loin de moi. Et s’ils décident de lancer le projet, je suis disponible.

– Greg Rucka

On imagine que Netflix ne devrait pas louper une occasion d’offrir une suite à l’une de ses marques fortes. Sans oublier que la mythologie de The Old Guard peut encore être creusée, le film s’inspirant directement d’un comics déjà dense. Avec autant de questions en suspens, ce long-métrage mettant en scène Charlize Theron a de quoi devenir une immense franchise pour la plate-forme de SVOD… et espérer rester leader du marché.

Netflix a besoin de grosses marques pour perdurer

The Old Guard, une marque forte pour la société – Crédit : Netflix

Car avec la récente naissance de plate-formes devenues rapidement majeures, comme Disney+, le leader de la SVOD doit s’entourer de marques fortes. Côté séries, Netflix cartonne actuellement avec The Witcher, et une saison 2 déjà prévue, un nouveau méchant à la distribution. Disney+ peut quant à lui compter sur des licences déjà fédératrices, comme Star Wars, avec la série The Mandalorian et son mystère autour du Darksaber, ou Marvel. Netflix s’entoure plutôt de gros noms du Septième art, aussi bien les frères Russo à la production de Tyler Rake, que Martin Scorsese pour The Irishman. Deux philosophies diamétralement opposées pour ces gros noms de la SVOD.

Source : Wegotthiscovered