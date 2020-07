The Witcher : un mystérieux ennemi dans la saison 2

Un ennemi énigmatique pour la saison 2 de The Witcher – Crédit : Netflix

Netflix croit en The Witcher. Avant même le lancement de la première saison, la plate-forme de SVOD en avait annoncée une seconde. Une saison 2 dans laquelle Ciri aura une nouvelle trajectoire et épousera son héritage de guerrière. Et alors que The Witcher a officialisé un spin-off se déroulant 1200 ans avant, appelé Blood Origin, de nouvelles informations nous arrivent pour la deuxième saison. Un mystérieux ennemi est évoqué dans une vidéo que Wegotthiscovered a pu obtenir (mais qui reste à prendre avec des pincettes !).

Une vidéo de casting à propos d’un nouveau rôle d’antagoniste

La saison 2 est très attendue par le fans de The Witcher, alors que la première a reçu une belle réception. Et dans la seconde, un nouvel ennemi devrait faire son apparition. Un ennemi avec le nom de code « D » dont les lignes de dialogue ont été révélées dans une vidéo de casting qu’a pu se procurer Wegotthiscovered.

Homme : « Je suis navré, D, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. »

D : « Vous vous êtes endormi, voilà ce qu’il s’est passé. Vous avez réussi votre première bataille sans faire dans votre pantalon, vous méritez une nuit de repos. »

Homme : « Est-ce que cela devient plus simple ? »

D : « De rester debout ? »

Homme : « De tuer. »

D : « Quand tu étais enfant et que ton père t’a envoyé labourer le champ, tes mains t’ont fait souffrir en premier, n’est-ce pas ? Puis les ampoules, les callosités et la douleur se sont déplacées dans ton dos, puis tu es devenu fort et la douleur est montée à la tête avec cette monotonie quotidienne à l’idée de labourer le champ sans fin, dans la saleté. Tuer n’est pas si différent. La chose est de savoir que la difficulté ne disparaît simplement. Elle se déplace, devient une blessure plus terne, que tu peux apprendre à ignorer ».

Une saison 2 beaucoup plus linéaire

Dijkstra dans The Witcher 3 – Crédit : CD Projekt RED

Si la saison 1 a plu aux spectateurs, ces derniers ont été pris de court avec un format pour le moins original, faisant la part belle aux différentes temporalités. Mais selon la production de The Witcher, la saison 2 sera beaucoup plus linéaire.

Henry Cavill, qui s’est abîmé les yeux sur le tournage, reprendra évidemment son rôle de Geralt. Quant au mystérieux « D », plusieurs noms sont avancés, parmi lesquels Dijkstra, la première lettre mettant sur cette piste. Un antagoniste bien connu des joueurs de The Witcher 3 : Wild Hunt puisque ce dernier y apparaît.

