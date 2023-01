Nintendo présente nOS son nouvel OS pour Switch, mais attention, il y a un piège

nOS Nintendo Operating System © RedDeer Games

RedDeer Games vient de dévoiler nOS: New Operating System, un nouveau jeu pour Nintendo Switch qui simule l’expérience d’un ordinateur personnel, mais avec des visuels mignons et une expérience utilisateur nettement plus simplifiée. Il devrait sortir à un moment donné plus tard ce mois-ci.

Nintendo Switch : nOS, le jeu qui se fait passer pour un nouveau système d’exploitation

Vous en avez assez de l’apparence du menu principal de la Nintendo Switch ? Vous serez peut-être intéressé par la nouveauté de RedDeer Games. nOS n’est pas un jeu à proprement parler, mais veut se faire passer comme un système d’exploitation alternatif pour votre Switch.

Son nom complet est nOS : New Operating System. Un nom qui risque d’ailleurs de faire tiquer Nintendo, puisque sur YouTube, il est officiellement présenté comme Nintendo Operating System, comme s’il s’agissait d’un véritable système d’exploitation pour la console. Bien sûr, ce n’est pas le cas.

En réalité, le jeu offre une interface enfantine façon PC, avec des listes de tâches, des options de personnalisation, différents outils (comme une version de Paint), des petits jeux et bien plus encore. Il ne peut donc pas être considéré comme une véritable alternative à l’OS de la Nintendo Switch.

nOS sera disponible en janvier sur l’eShop. Si vous êtes intéressé à expérimenter ce nouveau « système d’exploitation » pour Nintendo Switch, ou si vous avez quelqu’un à la maison qui est en âge de commencer à utiliser des ordinateurs, cela pourrait être intéressant.