Fallout : les fans de New Vegas mènent les nouveaux joueurs droit dans un piège

Crédit : Bethesda / Fallout Wiki

Fallout connaît actuellement un regain de popularité sans précédent, grâce à la série saluée par la critique. Déjà renouvelée pour une saison 2, la production d’Amazon Prime Video attire de nombreux fans de la première heure à relancer les jeux édités Bethesda. D’autres, néophytes de l’univers post-apocalyptique de Fallout, découvrent les jeux pour la toute première fois.

Nombreux sont ceux à installer Fallout: New Vegas. Le RPG développé par Obsidian, malgré des critiques à l’égard de son moteur graphique obsolète lors de sa sortie, a depuis obtenu un statut de jeu culte. Grâce à des dialogues ciselés, des choix forts avec un impact sur le monde et une rejouabilité énorme, Fallout: New Vegas s’est attiré des fans dévoués. Et ces derniers n’accueillent pas forcément les petits nouveaux comme il se doit.

Les nouveaux de Fallout: New Vegas foncent droit vers Carry Junction

Fallout: New Vegas comporte un lieu devenu tristement célèbre : Quarry Junction, ou jonction des carrières en français. Cette mine abandonnée est infestée de Deathclaws, des monstres mutants surpuissants qui ne font qu’une bouchée des nouveaux-venus dans le désert du Mojave. Seuls les Courriers les plus hauts niveau et les mieux équipés peuvent éliminer ces créatures.

Mais ce lieu destiné à la fin de partie se trouve très proche du début du jeu, qui se déroule dans le village de Goodsprings. Il bloque justement les nouveaux joueurs qui voudraient foncer droit sur Las Vegas, les obligeant à passer par d’autres localités du désert avant d’arriver enfin dans la ville. Forcément, les nouveaux joueurs n’en sont pas conscients et certains essayent de les attirer dans ce piège.

Sur X (Twitter), les publications de nouveaux-venus sont envahies de commentaires les incitant à foncer droit vers la mine des Deathclaws :

Hey, Scarlet!



You should visit Quarry Junction! There’s some awesome loot there. ☺️☺️ https://t.co/w0ZXpn1sDv pic.twitter.com/cehidjMUq9 — PMS Jordan (@PMS_Jordan) April 17, 2024

Heureusement que Fallout : New Vegas n’est pas un jeu multijoueur, sinon le massacre qui se déroulerait à Carry Junction serait dantesque. En effet, l’arrivée de nouveaux joueurs a cassé Nexusmod, site destiné au téléchargement de mods pour la plupart des RPG, notamment ceux de Bethesda.

Bien sûr, New Vegas n’est pas le seul à profiter des largesses de la série. C’est aussi Fallout 4 qui a connu un pic de joueurs ces derniers jours grâce au feuilleton Amazon. Mais dans le cas de ce titre sorti en 2015, c’est aussi une énorme mise à jour next-gen sur Xbox Series et PS5 qui pousse les joueurs à revenir tester le jeu.