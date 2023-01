Nintendo Switch : comment faire réparer gratuitement vos Joy-Con ?

Joy-Con défectueux ? La marche à suivre (image libre)

Depuis sa sortie en 2017, certains modèles de Nintendo Switch rencontrent un problème au niveau de leurs manettes, un souci au niveau du joystick qui fait qu’il peut se mettre à bouger tout seul. Si vous jouez à The Legend of Zelda: Breath of the Wild par exemple, vous verrez Link avancer sans toucher la manette ou la caméra bouger seule, sans aucune action de votre part.

Ce problème, nommé « Joy-Con Drift » par la communauté, est aléatoire. Certaines manettes l’ont, d’autres non, il n’y a pas de secrets. Le souci touche également la Nintendo Switch V2 sortie en 2019 ainsi que la Nintendo Switch OLED qui n’aura pas réglé le souci. Les manettes Joy-Con achetées séparément sont malheureusement aussi concernées.

Au Royaume-Uni, un sondage a démontré que deux Joy-Con sur cinq étaient impactés par ce problème. À ce stade, Nintendo est toujours visé par une action en recours collectif et une plainte par l’UFC que choisir.

En réponse, Nintendo a revu sa politique et propose depuis un moment de réparer votre manette gratuitement à condition que votre Nintendo Switch ou votre Joy-Con soit sous garantie. Mais alors, que faire si cela vous arrive ? Voici la marche à suivre.

🤔 Qu’est-ce que le Joy-Con Drift ?

Le Joy-Con Drift est un problème où la manette de votre Nintendo Switch, le Joy-Con, agit comme si quelque chose bougeait le manche de commande, le joystick, même lorsque rien ne bouge. Cela peut signifier que la caméra, le curseur ou les personnages du jeu vidéo sur votre Switch continuent de se déplacer même lorsque vous ne touchez pas la manette.

Ce problème est d’une ampleur inquiétante à l’international. Il a par ailleurs tendance à s’aggraver avec le temps, peut-être en raison de l’usure ou de l’accumulation de poussière à l’intérieur de la manette. En fin de compte, cela est dû à une conception défectueuse.

Si vous rencontrez ce problème sur un Joy-Con, vous pouvez essayer d’utiliser les étapes de dépannage au bas de cet article pour y remédier. Ces étapes ont aidé de nombreuses personnes, mais la plupart du temps, la seule solution permanente est d’obtenir une réparation ou un remplacement de la part de Nintendo, ce que nous vous expliquons également juste-ici.

👉 Mon Joy-Con ne marche plus : comment avoir une réparation gratuite de la part de Nintendo ?

Rendez-vous sur la page d’aide de Nintendo. Dans la nouvelle liste, sélectionnez Joy-Con. Sélectionnez votre problème. Si vous êtes victime du Joy-Con Drift, sélectionnez : Les sticks des manettes Joy-Con ne répondent pas correctement ou ne fonctionnent pas. Une rubrique d’aide s’ouvre. Suivez les étapes conseillées par Nintendo. Si rien n’y fait, allez en bas et sélectionnez « Non, je souhaite créer une demande de réparation ». Choisissez votre modèle de Nintendo Switch et les accessoires que vous retournez avec votre console. S’il s’agit d’un Joy-Con, ne vous trompez pas de modèle. Remplissez tous les détails nécessaires : adresse, date postale, date d’achat, etc. Envoyez la demande de réparation. Nintendo vous enverra un mail avec un bon de retour à imprimer. Il ne vous restera plus qu’à envoyer votre colis et à patienter.

Sachez aussi qu’une société propose également une solution payante pour régler le problème de Joy-Con Drift, mais nous ne l’avons pas essayée.

🧐 Mon Joy-Con ne marche plus, que puis-je faire par moi-même ?

1. Vérifiez que vos manettes sont correctement connectées

La page d’assistance de Nintendo vous suggère de vérifier que vos manettes Joy-Con sont correctement reliées à la Switch. Pour ce faire, accédez à l’écran d’accueil et appuyez sur le bouton Manettes.

L’image sur le côté gauche de l’écran montre toutes les manettes actuellement couplées. Assurez-vous que cela correspond à la réalité et faites glisser votre Joy-Cons dans et hors de la console pour voir si l’image est mise à jour en conséquence.

Si vos Joy-Cons ne s’enregistrent pas correctement, accédez à Changer de prise/commande et appuyez sur le bouton moins (–) ou plus (+). Suivez ensuite les instructions à l’écran pour coupler à nouveau vos Joy-Cons.

2. Mettez à jour votre Nintendo Switch

C’est rare, mais le souci peut être logiciel, ce qui signifie que vous pouvez généralement le résoudre avec une mise à jour. La mise à jour du système d’exploitation de la Nintendo Switch est un excellent moyen de résoudre toutes sortes de problèmes causés par des bogues logiciels.

Vous devrez d’abord vous assurer que votre Switch est connecté au Wi-Fi. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est d’accéder à l’écran d’accueil, de sélectionner Paramètres > Système et d’appuyer sur Mise à jour du système.

3. Mettez à jour le micrologiciel de votre Joy-Con

Outre le système d’exploitation de votre Nintendo Switch, vous pouvez également mettre à jour le micrologiciel du Joy-Con. Il est important de mettre à jour le système Switch en premier, car vous pourriez avoir besoin du dernier système d’exploitation pour pouvoir utiliser le dernier firmware pour votre Joy-Con.

Après avoir mis à jour votre Switch, dans le menu HOME, sélectionnez Paramètres de la console, puis faites défiler le menu sur le côté gauche de l’écran et sélectionnez Manettes et capteurs puis Mettre à jour les manettes dans le sous-menu. Votre Switch mettra à jour chaque manette, une à la fois. Attendez que toutes les mises à jour soient terminées avant de tester à nouveau votre Joy-Con.

4. Recalibrez vos Joy-Con

Il est possible que vos joysticks tirent d’un côté parce que l’étalonnage est incorrect. Cela signifie grossièrement que les capteurs du manche ne savent plus où est le centre. Ceci est facile à résoudre en recalibrant vos manettes dans les paramètres.

Dans le menu HOME, sélectionnez Paramètres de la console, puis faites défiler le menu sur le côté gauche de l’écran et sélectionnez Manettes et capteurs puis Calibrage des sticks.

Si rien n’a fonctionné, remontez plus haut pour la marche à suivre afin d’obtenir la réparation gratuite de vos Joy-Con chez Nintendo.