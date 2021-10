Nintendo Switch OLED : le dock supporte la 4K à 60 FPS, mais pas la console

La Nintendo Switch OLED sort cette semaine, vendredi 8 octobre, avec un nouvel écran de 7 pouces, un port Ethernet et 64 Go de stockage interne. La nouvelle console ne sera pas plus puissante que la Switch originale, mais elle offrira une meilleure expérience de jeu grâce à son écran OLED qui remplace l’écran LCD de 6,2 pouces.

La nouvelle Nintendo Switch OLED – Crédit : Nintendo

Les joueurs sont impatients de découvrir la Nintendo Switch OLED même si ce n’est pas le Switch Pro que l’on attendait. En effet, la console hybride n’est pas compatible 4K. Elle offre du 1080p jusqu’à 60 FPS en mode docké. Le youtubeur « Nintendo Prime » a pu mettre la main sur la Switch OLED en avance. Il en a profité pour démonter le dock et faire des découvertes étonnantes.

Pourquoi le dock de la Nintendo Switch OLED est-il compatible 4K 60 FPS ?

Tout d’abord, la nouvelle Switch OLED est livrée avec un câble HDMI 2.0 compatible 4K 60 FPS. En comparaison, la Switch originale a un câble HDMI 1.4 qui est aussi compatible 4K, mais à seulement 30 FPS. Le youtubeur s’est ensuite aperçu que le dock de la nouvelle Nintendo Switch OLED est également compatible 4K sur le papier. Il est effectivement équipé d’un port HDMI 2.0, peut-être même HDMI 2.1, mais ce n’est pas confirmé. Cela signifie que le dock peut offrir une sortie vidéo en 4K à 60 FPS.

Mais alors, qu’est-ce que cela signifie pour cette Switch OLED ? Plusieurs théories existent, mais une chose est sûre : la Switch OLED ne sera jamais capable de proposer de la 4K. Par conséquent, il se pourrait que Nintendo ait prévu de conserver le même dock pour la prochaine Switch. Celle-ci serait alors la fameuse Switch Pro tant attendue.

Cependant, la firme nippone a catégoriquement nié l’existence de la Switch Pro la semaine dernière. Une autre théorie plus improbable est que ce dock est le vestige de la Nintendo Switch Pro. La console était peut-être bel et bien en développement avant d’être remplacée par la Switch OLED. Quoi qu’il en soit, nous ne saurons pas pourquoi Nintendo a choisi un câble et un port HDMI compatibles 4K, si ce n’est pour réutiliser le dock plus tard lorsqu’une Switch 4K arrivera sur le marché.

