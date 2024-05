Windows 11 tourne sur Nintendo Switch mais c’est très lent, la console n’est pas assez puissante

Un utilisateur sur X a partagé une vidéo de Windows 11 ARM qui tourne sur la Nintendo Switch

En revanche, les performances sont très limitées

La console fait notamment tourner Peggle depuis Steam mais le jeu est très lent

Pour les bidouilleurs, chaque machine représente un défi. PatRyk le prouve sur X puisque l’utilisateur a posté une vidéo de Windows 11 en train de tourner sur… la Nintendo Switch. Pour prouver ses dires, on voit même le système d’exploitation en cours d’exécution mais aussi un jeu depuis Steam. OK, ça ne sert à rien, mais cela prouve que c’est possible !

La Nintendo Switch arrive à faire tourner Windows 11 ARM

Cela ne vous étonnera pas, Windows 11 est installé en version ARM avec KVM activé pour tourner au mieux sur la console de Nintendo qui n’est pas très puissante. Après tout, la Switch fonctionne avec le processeur Nvidia Tegra personnalisé basé sur le Tegra X1… qui date de 2015. Forcément, la vitesse d’exécution de l’OS de Microsoft n’est pas très rapide.

PatRyk a également exécuté le jeu Peggle sur la Nintendo Switch avec des performances limitées et ralenties. Pourtant, le titre n’est pas très gourmand : Windows 98/ME/2000/XP/Vista, 256 Mo de mémoire vive, processeur 500 MHz ou supérieur, DirectX 7.0 au minimum selon la page Steam.

Il est toutefois surprenant de constater que Windows 11 arrive à fonctionner sur une Nintendo Switch aussi limitée, preuve que la version ARM est bien optimisée.

La Nintendo Switch 2 promet d’être plus puissante

Que les joueurs se rassurent, la Nintendo Switch 2 sera bien plus puissante. Selon plusieurs rumeurs, sa puissance pourrait être similaire à une PS4 et une Xbox Series S. Il se dit même que la console, dont l’existence a été officialisée, s’accompagnera d’une version améliorée de Zelda Breath of the Wild. Sur le papier, la future machine promet énormément.

En revanche, il va falloir être patient puisqu’une information parle d’une date de sortie programmée en mars 2025 pour la Nintendo Switch 2. Mais ne jetez pas vos jeux de l’actuelle génération puisque la rétrocompatibilité serait au rendez-vous. Que de belles promesses.