Nintendo Switch Oled : la console sort en octobre, que faut-il en attendre ?

C’est la nouvelle que l’on attendait depuis longtemps. Nintendo a enfin dévoilé la prochaine génération de Switch. Il s’agira donc bien d’un modèle plus haut de gamme qui viendra coiffer le panel actuel composé de la Switch Lite et de la Switch Classique.

L’élément mis en avant par le constructeur est bien évidemment le grand écran de 7 pouces. Oled, il offrira donc un contraste infini qui garantit des noirs parfaits. La Switch possède un écran de 6,2 pouces, soit plus petit. Pour autant, Nintendo assure que les dimensions globales de sa Switch Oled ne seront pas plus imposantes. En réalité, on a ici rogné sur l’espace occupé par la coque.

Nintendo décrit la présence d’un large support pour l’utilisation de la console en mode nomade. La petite patte fragile de l’actuelle Switch est passée aux oubliettes, ce qui n’est pas un mal. Nintendo précise que « le large support ajustable offre une base solide et stable. » En effet, il occupe la largeur complète de la console (hors Joy-Cons). En outre, il permet aussi d’incliner librement la console pour offrir plusieurs angles de vue.

Ethernet, stockage intégré et nouveau son, les nouveautés de la Switch Oled

Il est bien évidemment aussi possible d’utiliser la Switch Oled sur un téléviseur. Elle vient alors s’y raccorder via le nouveau dock de la console. Ce dernier évolue et accueille notamment un port Ethernet « pour un jeu en ligne stable ».

Outre son écran, la console en elle-même est améliorée. Elle accueille 64 Go de stockage interne ainsi que des haut-parleurs intégrés « proposant un audio amélioré pour les modes nomades ».

Bien évidemment, les Joy-Cons détachables perdurent. Pas de nouveauté ici, ceux de la Switch classique peuvent être utilisés avec la Switch Oled.

Switch Oled : processeur, définition, autonomie, les points qui auraient pu évoluer

Suite au communiqué, plusieurs points restaient en suspend. Le processeur a-t-il été changé par un plus puissant ? La définition en nomade est-elle toujours en 720p ou passe-t-elle au 1080p ? L’autonomie a-t-elle encore été améliorée ? Nous avons contacté les relations presse de Nintendo pour répondre à ces questions.

Concernant le processeur, il s’agit du même qui équipe la Switch actuelle. Même processeur, mais qu’en est-il de son cadencage, notre contact n’a pas encore pu nous donner l’information. Pour l’autonomie, elle demeure la même que la Swtich 1.1 et permet donc de jouer entre 4h30 et 9h en nomade, en fonction du jeu et de la luminosité. Enfin, concernant la définition, nous n’avons pas eu de réponse définitive. Il semblerait qu’elle reste en 720p en nomade et 1080p en docké. Si le processeur et la batterie ne bougent pas, cela serait logique. A confirmer dans les prochaines semaines.

Combien coûte la Nintendo Switch Oled ?

Nintendo annonce une sortie pour le 8 octobre. La Switch Oled accompagnera la sortie de Metroid Dread, suite de Metroid Fusion. Deux finitions seront disponibles : une blanche et une bleu néon / rouge néon. Reste à connaître son prix, un détail que n’a pas encore divulgué Nintendo. Rappelons que les serveurs de Boulanger avaient listé une Switch Pro à 399 € début juin. Peut-être un indice sur le prix de cette Switch Oled haut de gamme.