Nous avons testé NordPass : notre avis sur le gestionnaire de mots de passe sécurisé

Un gestionnaire de mots de passe est un dispositif très utile pour se connecter plus rapidement à ses comptes sur internet et à les protéger avec des mots de passe forts générés de manière aléatoire. NordPass est de plus en plus actif sur ce secteur avec un produit qui a beaucoup évolué ces 2 dernières années.

Vous connaissez sans doute NordVPN, mais vous savez peut-être moins que c’est une société baptisée Nord Security qui est derrière la plateforme. Celle-ci édite également d’autres solutions logicielles, comme NordLocker, NordLayer, NordWL, et bien sûr NordPass, l’application qui nous intéresse aujourd’hui. NordPass est un gestionnaire de mots de passe, un outil de plus en plus populaire pour gagner du temps au quotidien et renforcer la sécurité de ses comptes. Disponible dans une version gratuite ou dans une version payante enrichie en fonctionnalités, NordPass promet d’améliorer notre productivité et de nous faciliter la vie, nous allons juger si cette promesse est tenue.

Combien coûte NordPass ?

Vous pouvez utiliser NordPass dans sa version gratuite sans besoin d’entrer une carte bancaire. Avec cette offre, les fonctionnalités sont limitées, mais cela reste un bon moyen de tester l’efficacité et l’utilité du gestionnaire de mots de passe.

Mais pour disposer d’un outil vraiment complet et performant, il faudra s’orienter vers NordPass Premium. sachez que vous pouvez profiter de 30 jours d’essai (satisfait ou remboursé) avant de vous décider.

NordPass Premium donne accès à toutes les options du service pour un compte individuel. L’abonnement est au prix de 52,56 euros pour les deux premières années, soit 2,19 euros par mois. Si le mois d’essai gratuit vous a laissé bonne impression et que vous comptez utiliser NordPass sur le long terme, il s’agit de la meilleure formule. Vous avez aussi le choix de payer une seule année, facturée 31,08 euros, soit 2,59 euros mensuels. Enfin, l’abonnement au mois est proposé à 4,79 euros.

NordPass existe aussi dans une formule Famille, qui permet de gérer six comptes utilisateur à la fois. C’est une option avec un très bon rapport qualité-prix si vous êtes plusieurs au sein du foyer à vouloir utiliser un gestionnaire de mots de passe. Le plan de 2 ans coûte l’équivalent de 4,79 euros par mois (114,96 euros), celui d’un an 5,69 euros par mois (68,28 euros) et la formule mensuelle est disponible pour 7,59 euros par mois. Là encore, vous bénéficiez de 30 jours de garantie satisfait ou remboursé.

Ces tarifs sont hors-taxe, mais vous pouvez choisir un pays sans TVA pour éviter de payer plus cher. Les modes de paiement pris en charge sont nombreux : carte de débit ou crédit, Google Pay, AmazonPay, Sofort et cryptomonnaie (Bitcoin, Ethereum et Ripple) via la plateforme CoinGate.

Appareils compatibles

La promesse de NordPass est entre autres d’accéder à tous ses comptes en toute simplicité, quel que soit l’appareil que l’on utilise. Et pour ce faire, il est indispensable que le service soit disponible sur la majorité des supports.

En expérience de bureau, NordPass dispose d’une application pour Windows, Linux et macOS. Le gestionnaire de mots de passe est également présent sous la forme d’une extension de navigateur pour Chrome, Firefox, Edge, Opera et Safari. Sur mobile, nous avons droit à une app sur le Play Store pour Android et sur l’App Store pour iOS.

Fonctionnement de NordPass

NordPass crée des mots de passe uniques, les stocke, les rend disponibles sur vos appareils et remplit automatiquement vos informations de connexion pour vous faire gagner du temps. L’utilisateur n’a ainsi plus besoin de se souvenir de tous ses mots de passe, et peut donc en choisir qui soient plus complexes, mieux sécurisés, et uniques pour chaque compte. Il n’y a pas de limite de stockage sur la plateforme : vous pouvez y enregistrer autant de mots de passe ou d’autres éléments que vous souhaitez.

Le gestionnaire de mots de passe enregistre automatiquement vos identifiants de connexion dès que vous vous connectez à un nouveau compte, de sorte que la base de données est continuellement mise à jour sans effort. Si vous ne souhaitez pas que NordPass enregistre votre password pour un site en particulier, il suffit de placer celui-ci en liste noire. Il est aussi possible d’ajouter un mot de passe manuellement, et d’importer ses combinaisons de mots de passe et identifiants depuis d’autres services par l’intermédiaire d’un fichier CSV. Si vous utilisez le gestionnaire de Google Chrome, vous pouvez même transférer vos données vers NordPass en un clic.

L’un des intérêts de NordPass est sa capacité à remplir automatiquement vos informations de connexion sur un site web ou une application, et même les données de formulaires. Des opérations que l’on effectue au quotidien et qui sont donc complètement automatisées. Le gestionnaire synchronise automatiquement vos mots de passe sur tous les terminaux sur lesquels vous avez installé NordPass, ordinateurs, tablettes ou smartphones.

NordPass dispose d’un générateur de mots de passe personnalisable. Celui-ci permet de produire des mots de passe forts selon les paramètres que vous avez préétablis :

Suite de caractères collés, avec choix de la longueur, de l’utilisation ou non de majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux.

Suite de mots avec séparation par trait d’union, tiret bas, espace, virgule ou point. Possibilité d’intégrer des majuscules sur certaines lettres, et de remplacer des lettres par des chiffres.

Le mot de passe ainsi généré peut ensuite être copié ou ajouté directement à la base de données de NordPass.

Le gestionnaire peut stocker d’autres éléments dont vous pouvez avoir besoin sur vos appareils, comme des notes privées, vos informations de carte bancaire ou même vos données d’identité. Il est toujours pratique d’avoir à disposition en un seul endroit, sécurisé, tous ces éléments.

Interface

L’UI de NordPass est simple, fluide et efficace, on y navigue agréablement et l’on trouve facilement toutes les fonctions et paramètres que l’on recherche. A gauche, une barre latérale permet de se déplacer rapidement entre les différentes sections : catégories, dossiers et outils. Le reste de l’espace est occupé par la fenêtre principale. Le mode sombre est disponible et activé par défaut si votre système est, lui aussi, en mode sombre. L’application est en français, vous pouvez choisir la langue dans les paramètres.

Lors de vos premiers pas sur l’application, un onglet Commencer est affiché pour aider à bien paramétrer NordPass pour une expérience homogène sur tous ses appareils. Nous sommes guidés pour ajouter une extension de navigateur, importer ou ajouter ses premiers mots de passe, enregistrer un code de récupération, ou encore télécharger une application mobile NordPass.

Sécurité

Elle n’est pas activée par défaut, mais l’authentification multifacteur est bien disponible sur NordPass. Elle garantit la sécurité de votre compte en exigeant un identifiant de connexion supplémentaire pour accéder au coffre-fort chiffré de l’application. Il ne suffit donc plus de renseigner le nom d’utilisateur et le mot de passe pour y accéder, mais également un code d’authentification unique généré aléatoirement lors de la tentative de connexion. Trois options d’authentification multifacteur sont disponibles avec NordPass :

Les applications d’authentification comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy…

Les clés de sécurité physiques USB ou Bluetooth (devant prendre en charge la norme FIDO U2F, afin de pouvoir être vérifiée selon la spécification Webauthn)

Les codes de sauvegarde

NordPass est basé sur une architecture à connaissance zéro (ou architecture à connaissance nulle). Cela signifie que le gestionnaire de mots de passe conserve uniquement la preuve que vous êtes en possession de la clé, mais pas la clé elle-même. Celle-ci ne peut ainsi pas être déchiffrée. La clé, comme votre mot de passe maître, sont inconnus de NordPass. Même si leurs serveurs sont attaqués, vos données sont donc sécurisées.

L’architecture à connaissance nulle est également appliquée aux sauvegardes dans le cloud. Toutes les données du coffre-fort sont chiffrées localement. Son contenu est en conséquence illisible par NordPass lorsqu’il est sauvegardé. La synchronisation des mots de passe sur plusieurs appareils ne peut ainsi pas compromettre la sécurité de vos données.

NordPass utilise l’algorithme de chiffrement XChaCha20 pour protéger les informations de ses utilisateurs. Cette technologie est en train de devenir un incontournable du chiffrement, offrant à la fois sécurité, fiabilité et rapidité. Elle permet un chiffrement 256 bits des données, réputé inviolable par force brute. Le XChaCha20 est de plus en plus adopté, notamment par les plateformes mobiles.

XChaCha20 est plus rapide à implémenter que AES-256, un autre protocole de chiffrement largement utilisé sur internet. De plus, il ne demande aucun support matériel, ce qui lui permet de se montrer environ trois fois plus rapide sur les plateformes qui manquent de matériel AES. XChaCha20 est aussi plus simple à mettre en œuvre, réduisant les probabilités d’erreurs techniques et humaines.

NordPass offre à ses utilisateurs des options d’authentification biométrique pour se connecter plus rapidement à son compte tout en conservant un haut niveau de sécurité. Pour accéder à votre espace, votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale remplacent alors la saisie du mot de passe maître. Bien entendu, vous devez être équipé d’un appareil compatible pour bénéficier de cette fonction.

Windows : empreinte digitale via Windows Hello

macOS : empreinte digitale via Touch ID

Android : empreinte digitale

iOS : reconnaissance faciale via Face ID

Dans les options, il est possible de régler le verrouillage automatique de l’application après une période d’activité à définir, pour s’assurer que personne n’accède à votre compte sur votre terminal une fois que vous vous êtes authentifié. Vous pouvez aussi paramétrer l’effacement automatique des éléments copiés dans le presse-papiers pour que ce dernier ne dévoile pas de mot de passe à un tiers malveillant.

Un audit de sécurité indépendant mené par la société spécialisée allemande Cure53 garantit que le système mis en place par NordPass respecte et protège les données de ses utilisateurs.

Les fonctionnalités de NordPass Premium

L’abonnement permet par exemple de rester connecté sur six appareils simultanément. Il n’y a donc pas besoin de se reconnecter manuellement à chaque fois que l’on change d’appareil, ce qui octroie un certain confort dans l’utilisation au quotidien.

Avec un compte Premium, NordPass surveille les violations potentielles en analysant les fuites de données. Certains sites se font pirater et vos identifiants et mots de passe peuvent être compromis, vous avez donc un moyen rapide de le savoir pour prendre les mesures nécessaires. Les violations sont classées par ordre de priorité, et l’on vous explique en quoi consiste la fuite, et quelles données ont été rendues publiques.

NordPass Premium vient aussi avec un outil de qualité des mots de passe, qui liste tous vos mots de passe faibles, réutilisés, ou des mots de passe anciens. Vous savez ainsi en un coup d’œil quels mots de passe vous devez modifier pour renforcer la sécurité de vos comptes.

L’option d’accès d’urgence permet de définir des contacts d’urgence, afin qu’en cas d’imprévu, une personne de confiance puisse accéder à vos mots de passe. Pendant sept jours, le propriétaire du compte doit valider une demande d’accès aux mots de passe par un contact d’urgence. Passé ce délai, si la fonction n’a pas été désactivée, le contact peut accéder sans limites aux mots de passe et à tous les autres contenus.

Et pour partager un compte Netflix ou autre, le plan Premium prévoit de laisser partager des mots de passe avec d’autres utilisateurs de NordPass via un canal chiffré. Il est possible de définir des mots de passe spécifiques à partager, mais aussi de fournir un accès complet à la base de données.

L’assistance clientèle

Le support client est ouvert 24h/24 et 7j/7 par chat. Les interlocuteurs ne sont pas forcément francophones, mais une traduction automatique permet d’échanger en français sans gros problèmes de communication. Si vous parlez anglais, privilégiez tout de même cette option pour plus de clarté.

Il est également possible de contacter le service client par email ou par ticket de support (formulaire à remplir), mais les réponses arrivent alors avec moins de rapidité qu’avec le chat. La section FAQ du site de NordPass peut vous aider en cas de problème, mais n’est actuellement pas traduite en français.

