Nouveau MacBook Pro : le modèle le plus cher coûte la bagatelle de 7 599 €

Le nouveau MacBook Pro 16″ avec puce M2 Pro Max © Apple

Apple a annoncé hier des nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces actualisés. Ces derniers profitent des nouvelles puces Apple M2 Pro et M2 Max, qui, lorsqu’elles sont configurées avec les spécifications les plus élevées sur ces machines, font atteindre des prix astronomiques.

Le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme coûte maintenant près de 8 000 €

Comme nous vous l’avions indiqué hier, le nouveau MacBook Pro 14 pouces démarre à 2 399 €, tandis que le modèle 16 pouces commence à 2 999 €. Les deux prix de départ restent inchangés par rapport aux modèles de la génération précédente, mais il existe des mises à niveau plus importantes disponibles en fonction du modèle, et c’est là où le bât blesse.

Un MacBook Pro M2 Pro Max 16 pouces entièrement maximisé atteint désormais les 7 599 €. Il suffit de se rendre sur l’Apple Store, de le mettre dans son panier et de le configurer avec une puce ‌M2 Max‌ haut de gamme avec processeur à 12 cœurs et un GPU à 32 cœurs, une mémoire unifiée de 96 Go et un SSD de 8 To pour arriver à ce prix. Le modèle M1 Max de la génération précédente n’atteignait pas ce tarif, même s’il n’était livré qu’avec un maximum de 64 Go de mémoire unifiée.

Dans le détail, le fait de passer de 32 à 96 Go de RAM coûte un supplément de 920 €. Pour passer d’un SSD de 1 à 8 To, cela vous coûte la somme astronomique de 2 530 € en plus. À 316 € le gigaoctet d’espace de stockage SSD, ce n’est clairement pas donné, même si cette configuration particulièrement musclée ne conviendra qu’à une très fine poignée d’utilisateurs. En ajoutant les logiciels Logic Pro et Final Cut Pro, la facture s’élève à 8 188,88 €, sans compter les éventuels accessoires.

À ce tarif, vous obtenez un MacBook Pro 16 avec :

Une puce Apple M2 Max, CPU 12 cœurs, GPU 38 cœurs et Neural Engine 16 cœurs.

96 Go de mémoire unifiée.

SSD de 8 To.

Écran Liquid Retina XDR 16 pouces.

Trois ports Thunderbolt 4, port HDMI, fente pour carte SDXC, prise casque, port MagSafe 3.

Adaptateur secteur USB-C 140 W.

Les précommandes pour les nouveaux modèles de MacBook Pro 2023 ont commencé hier et les premières machines arriveront chez les clients mardi prochain. Les modèles de MacBook Pro entièrement personnalisés et mis à niveau ne seront pas expédiés avant février.