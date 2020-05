NVIDIA RTX 3080, 3070, 3060 : date de sortie et caractéristiques, on sait presque tout sur les GPU Ampere

Jusqu’à présent, NVIDIA s’est montré relativement discret à propos des caractéristiques techniques de la nouvelle génération de GPU qui doit remplacer l’architecture Turing. Plusieurs benchmarks repérés sur Geekbench nous ont donné un aperçu des performances des puces Ampere, mais rien ne permettait d’affirmer avec certitude qu’il s’agissait vraiment des GPU prévus pour être commercialisés cette année. En amont de leur présentation officielle dans quelques jours, une source réputée sérieuse a partagé les spécifications des GA100, GA103 et GA104 des prochaines GeForce RTX Serie 3000 ainsi que leur date de sortie.

Sur Twitter, K. H. Chia livre en détail les spécifications techniques des GeForce RTX 3060, 3070, 3080 et 3080 Ti. Une source réputée fiable, notamment pour avoir prédit avec succès le détail de plusieurs processeurs AMD, notamment l’Epyc2. Capturé par Guru3D avant qu’il ne soit supprimé, le tweet annonce comme attendu que toutes les cartes seront gravées en 7 nm selon le procédé EUV FinFET.

Les RTX 3070 et 3080 seront les premières à voir le jour avec une sortie prévue au troisième trimestre. Équipées du GA103, elles seront respectivement cadencées à 1,9 et 2,0 GHz en fréquence de Boost avec 3584 et 4608 cœurs CUDA, ainsi que 112 et 144 cœurs dédiés au ray tracing.

Au quatrième trimestre, ce sera au tour de la puissante RTX 3080 Ti de faire son entrée avec 8192 cœurs CUDA, 256 cœurs RT, et une fréquence de Boost de 1,75 GHz. Dans cette configuration, le GA100 devrait être trois fois plus puissant que l’AMD RDNA 2 d’un Xbox Series X. Enfin, la RTX 3060 et son GA104 ferment la marche avec une commercialisation prévue au premier trimestre 2021.

On s’attendait à ce que les GPU Ampere soient présentés à l’occasion de la GTC. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 a contraint NVIDIA d’annuler la GTC 2020. Les nouvelles GeForce devraient finalement être dévoilées sous la forme d’un live stream sur YouTube le 14 mai prochain à 15 h.

