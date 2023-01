Nvidia travaille sur des pilotes optimisés par l’IA qui apporteraient 30 % de performances en plus en jeu vidéo

GeForce RTX 4090 © Nvidia

Comme pour de nombreuses entreprises, la semaine dernière a été chargée pour NVIDIA, la société faisant de nombreuses annonces au CES. La GeForce RTX 4070 Ti a finalement été officialisée, Ada Lovelace est devenue mobile, etc.

Retour aujourd’hui aux fuites et aux rumeurs en tout genre, dont l’une indique un changement majeur dans la stratégie que risque d’appliquer NVIDIA pour ses pilotes GPU. La dernière rumeur suggère que la firme de Santa Clara travaille sur des pilotes optimisés pour l’IA et que le premier lot pourrait sortir très bientôt.

NVIDIA : des pilotes GPU optimisés par l’IA pour offrir une amélioration massive des performances

La source de cette information provient de CapFrameX, développeur de l’outil de capture et d’analyse de frametime du même nom (qui est lui-même basé sur PresentMon d’Intel). Selon lui, les pilotes GPU optimisés par l’IA de NVIDIA offriraient jusqu’à 30 % de performances en plus, les joueurs pouvant s’attendre à une augmentation d’environ 10 % en moyenne.

Il n’est pas clair si ces chiffres sont spécifiques à la série GeForce RTX 40 qui ont baissé en prix ou s’ils s’appliquent également aux cartes graphiques Nvidia de la génération précédente. Selon CapFrameX, l’IA serait capable d’améliorer les instructions, le débit, l’utilisation du matériel, le threading et les paramètres.

Il ne serait pas surprenant que Nvidia commence à vanter des pilotes optimisés pour l’IA dans les mois à venir, ou plus tard. L’intelligence artificielle a imprégné pratiquement tous les aspects de la technologie d’une manière ou d’une autre, et la firme s’est appuyée assez fortement sur l’IA au sein de ses diverses offres. On pourrait mentionner le DLSS 3, la dernière version de la technologie de mise à l’échelle alimentée par l’IA de Nvidia, ainsi que l’utilisation de cœurs Tensor. Rappelons que la dernière technologie d’IA de Nvidia peut aussi mettre à l’échelle de vieilles vidéos YouTube floues. De manière plus générale, les technologies d’IA ont joué un rôle de plus en plus important dans les résultats financiers du groupe.

« La rampe de nos nouvelles plateformes, Ada Lovelace RTX, Hopper AI computing, BlueField et Quantum networking, Orin pour les véhicules autonomes et la robotique ou Omniverse, est bien lancée et constitue la base de notre prochaine phase de croissance », avait déclaré Jensen Huang en novembre dernier.