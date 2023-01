Test RTX 4070 Ti : la carte idéale pour jouer en QHD en 2023

La RTX 4070 Ti SUPRIM X de MSI – ©Igor’s Lab

Basée sur la même architecture Ada Lovelace que les GeForce RTX 4090 et RTX 4080 lancées il y a quelques semaines, la RTX 4070 Ti en reprend les nouveautés et améliorations, mais se veut plus raisonnable au niveau des performances comme du prix. Pour un tarif public conseillé de 899 euros en France, NVIDIA nous promet en effet une carte aussi rapide qu’une RTX 3090 Ti, apte à faire tourner n’importe quel jeu en QHD avec les détails graphiques les plus élevés possibles, ray-tracing compris.

RTX 4070 Ti : conçue pour le jeu en QHD, apte à jouer en 4K

Dans les faits, comme l’explique notre confrère Tom’s Hardware dans un test complet, cette RTX 4070 Ti apparait bel et bien conçue pour jouer en QHD de manière optimale, et elle permet même de s’essayer à la 4K dans de bonnes conditions, même si son bus mémoire trop étroit (192-bits) la gêne un peu dans cet exercice.

Nos tests montrent qu’en moyenne, sur 10 jeux mélangeant des titres au rendu 3D classique et d’autres bénéficiant du ray-tracing, la RTX 4070 Ti est quasiment aussi rapide qu’une RTX 3090 Ti et légèrement (+5%) devant la RTX 3090 en QHD. Elle reste toutefois un peu derrière la Radeon RX 7900 XT concurrente. En 4K, la RTX 4070 Ti est sans surprise un peu plus en difficulté, dépassée de justesse par la RTX 3090.

Ces performances déjà intéressantes s’accompagnent d’une consommation contenue à moins de 250 watts en moyenne en QHD ! Même en UHD, avec un peu mois de 260 watts en moyenne, cette RTX 4070 Ti est la carte la plus économe en énergie de tous les modèles testés ! Conséquence directe, l’efficacité énergétique de cette carte la place dans le trio de tête, aux côté des RTX 4080 et RTX 4090.

La GeForce RTX 4070 Ti est silencieuse

Enfin, si les nuisances sonores et la température des différents composants est largement dépendante du système de refroidissement monté par chaque constructeur, la RTX 4070 Ti SUPRIM X de MSI utilisée dans ce test bénéficie d’un ventirad suffisamment efficace pour maintenir la température du GPU sous les 60°C (avec un seul petit bémol pour les VRM qui grimpent jusqu’à 71°C en jeu), le tout en restant quasiment inaudible (32 dB(A)).

En résumé, NVIDIA propose avec sa GeForce RTX 4070 Ti un modèle qui offre en pratique ce qui était promis, à savoir une carte très bien dotée pour jouer sans compromis en QHD, ray-tracing compris, mais qui saura aussi se défendre en 4K. Si le prix public conseillé de 899 euros est respecté, on tient peut-être ici la meilleure carte graphique pour jouer en 1440p, au moins en attendant qu’AMD officialise sa Radeon RX 7800 XT.