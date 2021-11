Obi-Wan Kenobi, la série : Anakin en Dark Vador, un trailer, et ce que l’on sait déjà

La bande-annonce d’Obi-Wan Kenobi nous offre une flopée d’interviews et d’images des étapes de fabrications.

Mais la principale information est que Hayden Christiansen ne revient pas seulement en tant qu’Anakin Skywalker. Il va revêtir l’armure de Dark Vador et se battre avec Obi-Wan.

Affiche provisoire de Obi-Wan Kenobi, la série – Crédits : Disney+

La série se déroulera 10 ans après Star Wars: La Revenge des Sith. Les fans se sont longtemps demandé ce qui était arrivé à notre Jedi préféré après qu’Anakin se soit tourné vers le coté obscure. Selon Chow (qui a réalisé plusieurs épisodes de The Mandalorian), cette période va être une période sombre pour Obi-Wan, qui doit faire face à la perte de ses semblables.

On retrouve Obi-Wan après le massacre des Jedi

Obi-Wan et d’autres Jedi qui ont survécu à l’Ordre 66 sont pourchassés par les Chasseurs Jedi de l’Empire. Obi-Wan sera d’abord sur Tatooine avec pour mission de protéger le jeune Luke Skywalker, du moins au début de la série.

Un parcours cahoteux

Le projet est en développement depuis des années. Au départ Obi-Wan devait donner lieu à un film. Il a été annoncé pour la première fois à l’Expo D23 en 2019. Mais des nouvelles ont circulé selon lesquelles il y avait des problèmes avec le salon. En janvier 2020, une histoire dans The Hollywood Reporter a déclaré que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, n’était pas satisfaite des scripts et cherchait à recommencer avec un nouveau scénariste.

A lire aussi > Star Wars : Obi-Wan Kenobi, la série Disney+ comparée à une production indépendante

Puis le projet subissant les évolutions du marché est devenu une série qui sera diffusée en exclusivité sur Disney +. Dans la longue liste de séries et films Star Wars programmés sur Disney+ dans les mois ou années à venir, Obi-Wan Kenobi fait partie de ceux suscitant le plus d’attente.

Pas de date de sortie annoncée pour le moment

En septembre dernier, Ewan Mac Gregor déclarait : « Nous venons de finir et c’était vraiment amusant, je me suis beaucoup éclaté à la tourner. Je crois que la série sera une réussite et qu’elle ne décevra pas ».

Armez-vous de patience donc, si la série Obi-Wan Kenobi est en cours de finalisation, elle ne devrait pas faire ses débuts avant le printemps 2022.