Obi-Wan Kenobi : des artworks dévoilent Hayden Christensen dans la peau de Dark Vador

On le savait déjà, Hayden Christen va revenir dans son rôle de Dark Vador dans la série dédiée à Obi-Wan Kenobi sur Disney+. La nouvelle production Star Wars marquera également le retour d’Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan. Beaucoup d’interrogations entourent les futures interactions entre les deux personnages, puisque Dark Vador n’est pas censé avoir croisé la route d’Obi-Wan entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Quoi qu’il en soit, de nouveaux artworks de la série montrent que nous allons avoir droit à des scènes montrant Dark Vador sans masque et sans armure.

Ces nouveaux artworks parlent d’eux même. Ils présentent Dark Vador sous les traits de Hayden Christensen. Celui-ci est entouré de ce qui semble être un dispositif médical. Dispositif qui sert probablement à le maintenir en vie sans son armure et son masque, qui le maintiennent en vie. Il semble donc que nous allons assister à une « maintenance » du seigneur Sith, coutumier du fait dans les comics dédiés à Dark Vador. On voit également sur ces artworks une cuve à bacta, régulièrement utilisée dans la saga pour guérir certains personnages.

Puisqu’Obi-Wan et Dark Vador ne devraient pas se croiser au cours de la série, on imagine que Dark Vador apparaitra soit lors de visions, soit lors de scènes séparées. Il semblerait naturel qu’Obi-Wan éprouve de gros remords suite au basculement d’Anakin vers le côté obscur. On pourrait donc imaginer également une apparition de ce dernier dans ses rêves ou ses cauchemars.

Les fans s’interrogent toujours sur les évènements qui seront racontés dans la série. En effet, les faits et gestes d’Obi-Wan entre la chute de l’Ordre Jedi et Un Nouvel Espoir restent assez flous. Si quelques évènements ont été relatés, notamment son combat final contre Dark Maul sur Tatooine dans Rebels, beaucoup de questions subsistent. La réponse ne devrait pas tarder puisque plusieurs indices suggèrent que le tournage de la série serait déjà bouclé. Obi-Wan Kenobi devrait arriver courant 2022 sur Disney+.

