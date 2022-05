Obi-Wan Kenobi : l’actrice Moses Ingram subit des messages racistes et menaces de mort, Star Wars réplique

Moses Ingram (Reva) © Disney

D’abord Kelly Marie Tran et maintenant, ça ? L’équipe derrière le compte Twitter officiel de Star Wars vient de pointer ses blasters face aux trolls racistes qui harcèlent la star de la série Obi-Wan Kenobi, Moses Ingram.

L’actrice américaine, qui campe le rôle de la méchante Reva dans la série, a partagé certains des « centaines » de messages violents à caractère raciste et autres menaces de mort que ses « fans » lui ont envoyées sur Instagram. En Story, elle remercie ses fans d’avoir tenté de dénoncer ce type de comportement, même si elle indique que « personne ne peut rien y faire ».

Le compte Twitter de Star Wars prend publiquement la défense de Moses Ingram

Sur Instagram, l’actrice explique qu’elle a reçu des centaines et des centaines de messages haineux et racistes, des menaces de mort, etc. La raison ? Sa couleur de peau, bien malheureusement. Surtout connue pour son rôle de Jolene dans la mini-série Netflix The Queen’s Gambit, pour laquelle elle a été nominée pour le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle, Moses Ingram s’explique sur son Instagram.

« Personne ne peut rien faire pour arrêter cette haine » dit-elle depuis le réseau social. « Je me demande pourquoi je vous dis tout ça, mais ce qui me dérange, c’est ce sentiment que j’ai : que je dois me taire et tout encaisser. Que je dois juste sourire » ajoute-t-elle, entre autres.

Trop, c’est trop ? L’équipe derrière le compte Twitter officiel de Star Wars aura ensuite fait une déclaration officielle concernant les abus subis par Moses Ingram. Ils ont dit qu’ils étaient fiers qu’elle fasse partie de la série et ont ajouté qu’ils « résistaient » à quiconque avait l’intention de « la faire se sentir importunée, de quelque manière que ce soit ».

« Il y a plus de 20 millions d’espèces sensibles dans la galaxie Star Wars, ne choisissez pas d’être raciste » a Tweeté le compte officiel de Star Wars, en réponse aux messages envoyés par Moses Ingram.

There are more than 20 million sentient species in the Star Wars galaxy, don’t choose to be a racist. — Star Wars (@starwars) May 31, 2022

Obi-Wan Kenobi est diffusée tous les mercredis sur Disney+. Après la double première, l’épisode 3 sortira le 1er juin, à 9 heures du matin (heure de Paris).