Obi-Wan Kenobi : quels personnages peut-on espérer dans la série ?

La sortie de la mini-série Obi-Wan Kenobi approche à grands pas. À partir du 27 mai, Disney+ débute la diffusion de son programme événement. Car pour l’occasion, Ewan McGregor renfile le costume du Jedi. Sans oublier que Hayden Christensen incarne Dark Vador après avoir campé Anakin Skywalker dans la prélogie. Tout semble en place pour de petites apparitions surprises de personnages célèbres de Star Wars. L’occasion d’un petit classement de ces visages connus de l’univers qu’on espère voir dans Obi-Wan Kenobi !

Yoda

Comme Obi-Wan Kenobi, le célèbre maître Yoda se cache de l’Empire dans l’attente de former Luke Skywalker. Une apparition sous forme d’hologramme ou entendre sa voix est possible, le Jedi étant exilé sur Dagobah. Ou un flashback, la mini-série promettant de revenir sur certains événements de la prélogie.

Palpatine

Palpatine domine la galaxie. Sachant que son interprète, Ian McDiarmid, parlait récemment d’un retour dans la peau du personnage, tout semble confirmer l’apparition du Sith dans la mini-série. Rappelons que l’homme est dans The Bad Batch, autre programme disponible sur Disney+. En tant que chef de l’Empire, ce caméo semble logique.

Le commandant Cody

Avant d’être forcé à trahir Obi-Wan Kenobi à cause d’un implant cérébral, le commandant Cody était l’un de ses proches amis. L’histoire de Cody après la Guerre des Clones n’a jamais été explorée, la mini-série peut être l’occasion de creuser cette période ! D’autant plus The Bad Batch prouve qu’on peut neutraliser l’implant cérébral. Et pourquoi pas Temuera Morrison en Cody ?

Hondo Ohnaka

D’abord ennemi, le capitaine pirate Hondo Ohnaka est devenu un allié d’Obi-Wan Kenobi. Lors des événements de Rebels, le personnage semble avoir perdu son équipage. Peut-être qu’une apparition est possible pour prêter main-forte à notre Jedi en fuite face aux Inquisiteurs de l’Empire mais surtout le terrible Dark Vador !

Qui-Gon Jinn

Tout le monde rêve de revoir Qui-Gon Jinn, le défunt mentor d’Obi-Wan Kenobi. Un Jedi capable de conserver sa conscience après la mort, technique qu’il enseigne à Yoda. On l’imagine donc présent, comme une grosse surprise pour les fans, pour parler à son disciple et lui donner du courage pendant cette période difficile. On veut que Liam Neeson reprenne le rôle !

Bail Organa

Bail Organa est la seule personne à connaître les plans d’Obi-Wan Kenobi et Yoda pour vaincre l’Empire. On imagine donc Jimmy Smits reprendre son rôle de Rogue One dans lequel il envoie sa fille, Leia Organa, contacter le Jedi pour préparer la future guerre galactique.

Leia Organa

Si Bail Organa apparaît dans la mini-série, la présence de Leia Organa ne serait pas étonnante. Comme une réponse à celle d’un jeune Luke Skywalker dans The Mandalorian, notamment. En tant que future meneuse de l’Alliance rebelle, on imagine facilement une scène où apparaît la princesse.

Jabba le Hutt

Tatooine est contrôlé par Jabba le Hutt à ce moment de l’intrigue. On peut l’imaginer présent lors d’un événement public sur la planète comme dans La menace fantôme. En revanche, on imagine mal Obi-Wan Kenobi partir à sa rencontre.

Boba Fett

Le trailer de la mini-série dévoile que les Inquisiteurs font appel à des chasseurs de primes de différents niveaux pour capturer les Jedi. Alors apercevoir Boba Fett comme mercenaire en devenir semble possible avec un affrontement contre Obi-Wan Kenobi.

Greedo

Autre chasseur de primes, Greedo. Certes, il est moins doué que Boba Fett mais reste redoutable. On l’imagine poursuivre Obi-Wan Kenobi pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ou alors un simple caméo comme homme de main de Jabba le Hutt.

Ahsoka

Ahsoka n’est jamais devenue une vraie Jedi en quittant l’Ordre Jedi vers la fin de la Guerre des Clones. Mais peut-être que Rosario Dawson peut reprendre son rôle de The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett avec une apparition aux côtés de Bail Organa. De quoi préparer sa future série ?

