Obi-Wan Kenobi : premières photos officielles de la série Star Wars

Obi-Wan Kenobi dévoile progressivement ses informations. On parle d’un personnage majeur au rendez-vous dans cette série prévue sur Disney+ ou encore la présence de Palpatine. Et après une date de diffusion dévoilée par le service de streaming, énorme nouvelle. Entertainment Weekly a obtenu, en exclusivité, les images exclusives de la série. L’occasion de découvrir Ewan McGregor de retour en tant que Jedi plus de 20 ans après la prélogie.

Reva, une implacable inquisitrice jouée par Moses Ingram

Obi-Wan Kenobi promet énormément. John Williams signe la bande-originale pour le plus grand plaisir des fans et EW dévoile des photos inédites. Pour commencer, une couverture où apparaît Ewan McGregor dans la peau du célèbre Jedi. Un personnage que le comédien incarne dans les trois films de la prélogie. On découvre ensuite 7 photos prises sur le tournage avec Reva.

Reva est un personnage incarné par Moses Ingram aperçue dans Le jeu de la dame sur Netflix. L’actrice porte le costume de Reva, une implacable inquisitrice travaillant pour l’Empire. En revanche, « mauvaise » nouvelle, pas d’images de Dark Vador incarné par Hayden Christensen. L’homme reprend également son rôle d’Anakin Skywalker de la prélogie. Une énorme réunion en perspective !

Un trailer à venir pour la série Star Wars ?

La bonne nouvelle après la parution de ces images, c’est qu’un trailer ne devrait pas tarder à arriver. Obi-Wan Kenobi arrive le 25 mai 2022. Dans environ trois mois ! Cette série débarque 45 ans après le premier film de la franchise Star Wars. Une date anniversaire parfaite pour lancer cette production se déroulant entre la prélogie et la trilogie originale.

Pour l’intrigue, on ne sait toujours rien même si l’histoire semble se concentrer sur la traque du Jedi par l’Empire. Sans oublier sa mise à l’écart alors que le mal règne sur la galaxie.

