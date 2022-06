Obi-Wan Kenobi : l’épisode 4 explique une séquence cruciale d’Un Nouvel Espoir

Le droïde Lola est au coeur du plan de Reva – Crédit : Disney+

Si vous n’avez pas encore vu l’épisode 4 de la série Obi-Wan Kenobi, passez votre chemin : cet article comporte des spoilers. Dans ce quatrième chapitre, Obi-Wan et Tala infiltrent la forteresse des Inquisiteurs Sith pour sauver Leia. Après plusieurs péripéties, ils parviennent à s’échapper grâce à un vaisseau rebelle.

Hors de lui, Vador commence alors à étrangler Reva. « Vous connaissiez le prix de la défaite. Je ne tolérerai pas votre faiblesse plus longtemps », gronde le Sith. Au bord de l’étouffement, la Troisième Sœur assure avoir placé un traqueur sur les fuyards pour les suivre afin de trouver leur réseau et Kenobi. De quoi enthousiasmer Vador : « Il semble que je vous aie sous-estimée ». On comprend à la fin de l’épisode que le traqueur se trouve sur Lola, le fidèle droïde la princesse.

Star Wars : Leia et Vador se souviennent du tour joué par Reva

Truffé de clins d’œil à la saga Star Wars, l’épisode 4 d’Obi-Wan Kenobi inclut donc ce twist scénaristique qui résonne avec l’épisode IV de la trilogie initiale. Après avoir secouru Leia, Luke, Solo et consorts parviennent à s’extraire sans grande difficulté de l’Étoile noire. Alors qu’ils font route vers Yavin 4, QG secret de l’Alliance rebelle, Leia comprend rapidement le pot aux roses. « On nous a laissé fuir, voilà pourquoi il a été si facile de partir. Ils nous suivent ». À la lumière des évènements de la série, on peut désormais imaginer que la princesse se souvient du tour joué par Reva dont s’est inspiré Vador.

Il s’avère que le Sith a bel et bien placé un traqueur sur le Faucon, utilisant l’astuce de la Troisième Soeur campée par Moses Ingram. L’objectif étant de connaître enfin l’emplacement de la base rebelle pour mieux la détruire. Cela ne plait toutefois pas au Grand Moff Tarkin, peu enthousiasmé par ce plan non-conventionnel : « Je prends un très gros risque Vador. Vous m’en répondrez ».