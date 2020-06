Oculus Go : Facebook abandonne son casque d’entrée de gamme

Crédit : Oculus

Décidément, Facebook est en plein remaniement de sa filiale Oculus. Nous vous annoncions hier qu’elle avait racheté le studio Ready at Dawn pour le développement de jeux vidéo en réalité virtuelle. Le géant des réseaux sociaux vient d’annoncer une nouvelle qui n’est pas des moindres. Facebook abandonne l’Oculus Go qui est l’offre d’entrée de gamme de la marque. L’entreprise ne compte d’ailleurs pas le remplacer, mais tout simplement de continuer à travailler sur l’Oculus Quest. Elle préfère en effet perdre un produit de son catalogue pour se concentrer sur les casques existants.

Lenovo : un casque de réalité virtuelle pour concurrencer l’Oculus Quest

Facebook va se concentrer sur l’Oculus Quest

Sorti en 2018, l’Oculus Go était une petite révolution dans son genre. Autonome, il offrait l’accès à la réalité virtuelle pour une plus grande tranche de la population grâce à un prix convaincant. Ce n’était cependant pas sans compromis. Le casque et sa manette proposaient une détection de mouvement à 3 degrés de liberté. Les utilisateurs pouvaient donc regarder où ils le souhaitaient, mais pas moyen de se déplacer. En réalité, l’Oculus Go était davantage adapté aux vidéos à 360° qu’à une utilisation intensive de jeux.

Oculus Go : la réalité virtuelle autonome, c’est comment ?

Bien entendu, les utilisateurs d’Oculus Go pourront toujours continuer à profiter de leur casque. Celui-ci recevra des correctifs et des mises à jour de sécurité jusqu’en 2022. Par contre, les nouvelles applications Oculus Go et les mises à jour de celles-ci ne seront plus acceptées sur l’Oculus Store à partir de décembre 2020.

Facebook a prévu de se tourner entièrement vers l’Oculus Quest qui peut être utilisé de façon autonome, mais aussi relié à un ordinateur. Comme Facebook l’a expliqué, « nous avons placé la barre haute pour le contenu sur Quest afin de construire une plateforme où les gens ont confiance en la qualité des titres qu’ils achètent et où les développeurs savent que leurs investissements ont de fortes chances de succès ». La société mère d’Oculus en a profité pour révéler que le contenu d’Oculus Quest a dépassé les 100 millions de dollars de recettes. Le succès de l’Oculus Quest n’est plus à prouver et son avenir semble très prometteur.

Oculus Quest : le suivi des mouvements des mains arrive cette semaine sur le casque VR de Facebook

Crédit : Oculus